Het regent bakstenen én vooral veel eieren bij flyeractie Pegida, flyeraars en pers bekogeld

In de omgeving van de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven is het opnieuw onrustig. Zonder daarvoor toestemming te hebben, deelde anti-islamorganisatie daar zaterdagmiddag flyers uit. Een grote groep jongeren wachtte de flyeraars op en bekogelde hen met stenen en eieren. Pegida-voorman Edwin Wagensveld wilde aangifte gaan doen, maar werd zelf door de politie opgepakt en meegenomen. "Naar huis, naar huis", werd hem luidkeels door de jongeren nageroepen.

Rond 14.00 liep het uit de hand in de Frankrijkstraat in Eindhoven, een paar honderd meter van de moskee. Een aantal bakstenen werd gegooid, gevolgd door een regen van eieren. Een verslaggever van Studio040 zou een ei in haar gezicht hebben gekregen. De ploeg van Omroep Brabant zag de eieren op korte afstand voorbijvliegen, maar werd niet geraakt.



De consternatie duurde al met al ongeveer een kwartier. Het handjevol Pegida-aanhangers dat op de been was, werd opgepakt en meegenomen door de agenten die in zo'n acht politiebusjes waren toegesneld. Wat achterbleef was een met eigeel besmeurde straat.

Precies een week geleden liep een flyeractie van zo'n tien Pegida-aanhangers in de omgeving van de Al-Fourqaanmoskee ook al uit de hand. Voorman Edwin Wagensveld werd toen belaagd door jongeren en in veiligheid gebracht.

Het was alweer het zoveelste hoofdstuk in de 'kwestie Pegida in Eindhoven'. Eind mei wilde de beweging demonstratief een speklapje bakken bij de Al-Fourqaanmoskee in de stad. dat moest gaan gebeuren tijdens een aangevraagde demonstratie tegen de ramadan en de invloed van moslims.

Politie bekogeld

Een grote groep voornamelijk jongeren kwam die zondag naar de moskee om een tegengeluid te laten horen. Om een confrontatie tussen de demonstranten en de tegendemonstranten te voorkomen. Tot een confrontatie kwam het niet, maar ernstige ongeregeldheden konden niet voorkomen worden. De jongeren bekogelden de politie en vernielden onder meer verkeersborden.

Wat volgde was een grote uitdaging voor burgemeester John Jorritsma. Pegida bleef sinds die 26ste mei demonstraties bij de moskee aanvragen, maar Jorritsma vreest voor de rust in zijn stad en wil een nieuwe demonstratie op die plek niet toestaan.

'Wij denken niet aan ophouden'

Pegida mag maandag wél demonstreren bij het stadhuis, zo bleek zaterdag. Of de anti-islamorganisatie dat ook gaat doen, moet maandagavond nog maar blijken. Eerder kreeg Pegida ook al toestemming voor een demonstratie op die plek, maar gaf voorman Edwin Wagensveld aan dat de beweging maar op 'één plek wil demonstreren: bij de moskee. "En dat gaan wij niet doen", vertelt Wagensveld aan Omroep Brabant. "Maar wij gaan weer demonstraties aanvragen vanaf 20 juni. Wij denken niet aan ophouden. Wij willen graag de demonstratie van 26 mei afmaken."

