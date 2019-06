Pegida mag maandag demonstreren op het Stadhuisplein Eindhoven, maar komen ze ook?

Anti-islambeweging Pegida mag maandagavond tussen halfacht en halftien demonstreren op het Stadhuisplein in Eindhoven. Burgmeester Jorritsma heeft daar toestemming voor gegeven. Met de ernstige ongeregeldheden rondom een eerdere Pegida-demonstratie eind mei nog vers in het geheugen, treft Eindhoven ongetwijfeld maatregelen om maandagavond alles onder controle te houden. Maar komt Pegida wel? Voorman Edwin Wagensveld: 'Om halfacht zal blijken of we komen of niet."

Burgemeester John Jorritsma zal er weleens hoofdpijn van hebben, van het dossier Pegida. En misschien had hij die hoofdpijn al toen de beweging van Wagensveld aankondigde om op 26 mei een gefrituurde varkenslap te gaan eten bij de Al-Fourqaan Moskee in Eindhoven . Dat varkenslapje was onderdeel van een demonstratie tegen de ramadan en de invloed van moslims in Nederland.

Een missie

Maar rustig een speklapje eten was er die zondagavond niet bij. Een grote groep van voornamelijk moslimjongeren kwam richting de moskee. Om een confrontatie tussen hen en demonstranten van Pegida te voorkomen, greep de ME hard in. Tot een confrontatie kwam het dan ook niet, wél werd er gegooid met verkeersborden en werden er spullen vernield.

Sindsdien heeft Pegida een duidelijke missie: nog een keertje demonstreren bij de moskee. Burgemeester Jorritmsa wil dat niet toestaan, uit vrees voor nieuwe ongeregeldheden. De afgelopen weken deed Pegida meerdere aanvragen om te mogen demonstreren, maar toestemming kregen ze niet. Niet bij de moskee in elk geval. Wél mocht de beweging demonstreren op 19 juni bij het stadhuis. Wagensveld toen: "Dat gaan wij niet doen. Maar wij gaan weer demonstraties aanvragen vanaf 20 juni. Wij denken niet aan ophouden. Wij willen graag de demonstratie van 26 mei afmaken."

Duivels dilemma

En dus lijkt de kans klein dat Pegida maandagavond, al dan niet met speklappen, wél richting Stadhuisplein gaat. Maar uitgesloten is het niet. En dus zal Jorritsma voorbereidingen moeten laten treffen, terwijl hij weet dat het geld en de moeite wellicht verspild zijn. Een oplossing voor het duivelse dilemma, zoals hij de kwestie zelf al noemde, lijkt nog mijlenver weg.

