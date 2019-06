Nieuwe Pegida-demonstratie in Eindhoven verboden, burgemeester is bang voor ongeregeldheden

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft voor de tweede keer een Pegida-demonstratie verboden. Hij is bang voor 'ernstige wanordelijkheden'. Pegida wilde donderdag opnieuw actie voeren bij de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven. De groep kondigde onder meer aan met Mohammedcartooons door de straten te gaan lopen. Na het verbod kondigt Pegida een nieuwe aanvraag voor zaterdag aan.

Op zondag 26 mei hield anti-islamorganisatie Pegida een demonstratie in Eindhoven, die uit de hand liep toen tegendemonstranten de confrontatie zochten. De tegendemonstranten gooiden midden in een woonwijk met stenen naar de politie. De mobiele eenheid voerde charges uit. De rellen leidden tot vernielingen aan onder meer auto's in de buurt van de moskee.

Vier politiemensen raakten lichtgewond bij de ongeregeldheden. De politie pakte tien tegendemonstranten op, van wie zeven op verdenking van openlijke geweldpleging. Pegida moest uiteindelijk de demonstratie op last van de politie afbreken, maar liet weten het daar niet bij te laten zitten.

In de nieuwste aanvraag van donderdag staat dat het doel is om met vlaggen, spandoek, geluidsinstallatie, podium en Mohammedcartoons te demonstreren 'tegen islamisering en geweld door moslims'. Pegida wil met twintig demonstranten vanaf de Kruisstraat naar de Al-Fourqaanmoskee trekken.

Verschillende tegendemonstraties zijn al aangekondigd, waaronder een ‘vrolijke tegendemonstratie’ met 500 deelnemers. "Ook het feit dat Pegida de demonstratie laat plaatsvinden rondom het Suikerfeest, leidt tot veel onbegrip en weerstand binnen de moslimgemeenschap." De politie heeft sterke aanwijzingen dat naast de tegendemonstraties een tegenbeweging op gang wordt gebracht waarbij geweld en agressie niet worden geschuwd.

Somberder dan vorige keer

“Al met al is deze schets somberder dan de vorige keer en toen hadden we al een heel forse inzet van politie, waaronder ME. Ondanks deze grootschalige politie-inzet was er sprake van ernstige wanordelijkheden en was de algemene veiligheid in een woonwijk én de veiligheid van de demonstranten in het geding.”

Om die reden wil burgemeester Jorritsma geen toestemming geven voor de nieuwe demonstratie, zelfs niet onder voorwaarden.

Het is de vierde keer in korte tijd dat de anti-islambeweging wilde demonstreren. De burgemeester hecht groot belang aan het grondrecht van demonstratie, vandaar dat hij heeft meegewerkt aan de eerste twee aanvragen van Pegida. De eerste keer zag Pegida zelf af van de demonstratie omdat het aangewezen gebied was afgezet met hekken met zwarte zeilen. Een derde aanvraag was te laat binnen.

Buigen voor geweld

Op Twitter schrijft Pegida-voorman Edwin Wagensveld dat burgemeester Jorritsma buigt voor geweld vanuit de moslimgemeenschap. Hij laat weten alweer een nieuwe aanvraag te hebben ingediend voor een demonstratie komende zaterdag in Eindhoven: "Benieuwd met welke smoes Jorritsma dan komt", schrijft Wagensveld.