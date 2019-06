100 kaarsjes of meer: veel minder Brabanders dan Zeeuwen maken de eeuw vol

Brabant is de provincie met relatief de minste 100-plussers van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Per duizend tachtigplussers in Brabant zijn er 1,9 honderd of ouder. Zeeland scoort het hoogst met 4,5 per duizend tachtigplussers.

Ook Limburg blijft achter. Die provincie heeft per duizend tachtigplussers maar 2,0 inwoners van honderd of ouder.

De meeste eeuwelingen in Brabant wonen in Eindhoven. Het gaat om 32 mensen van 100 jaar of ouder. In Gilze-Rijen zijn het er twee, net als in Helmond. In Breda wonen 21 eeuwelingen en in Tilburg achttien. In Den Bosch zijn het er vijftien, in Oirschot vijf en Oss zeven. Oisterwijk telt drie 100-plussers.

In Brabant wonen 243 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Kijk hier waar de meeste 100-plussers wonen.

Op 1 januari 2019 woonden er 2189 mensen ouder dan 100 jaar in Nederland. Dat zijn er negen meer dan vorig jaar en 36 minder dan in 2017. 85 procent van de 100-plussers is vrouw. Dat zijn er 1815 om precies te zijn. En 339 mannen mogen zich ook eeuweling noemen.

Het CBS verwacht dat het aantal 100-jarigen de komende jaren weer toeneemt door een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog.