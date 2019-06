Een persoonlijke boodschap voor onze OranjeLeeuwinnen? App 't Brabants WK Buske in Frankrijk!

FRANKRIJK -

Onze OranjeLeeuwinnen zijn begonnen aan hun jacht op de wereldtitel. Het Brabants WK Buske is vanaf dinsdag in Frankrijk om elke dag verslag te doen van de belevenissen van de Brabantse speelsters en Oranjesupporters. Je kunt je een videoboodschap of een vraag voor de OranjeLeeuwinnen naar 't Buske sturen. De leukste video's worden verwerkt in de dagelijkse Brabants WK Buske video's.