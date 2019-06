Oranjefans gezocht: 't Brabants WK Buske komt je opzoeken in Frankrijk!

FRANKRIJK -

Het is eindelijk zover: onze OranjeLeeuwinnen zijn begonnen aan hun jacht op de wereldtitel. 't Brabants WK Buske is vanaf dinsdag 18 juni in Frankrijk om elke dag verslag te doen van de belevenissen van de Brabantse speelsters en supporters. Wil jij dat 't Brabants WK Buske jou komt opzoeken? Laat het ons weten!