Extreme plaag eikenprocessierupsen: bestrijdingsbedrijven kunnen het niet meer bijbenen

2018 was een recordjaar als we het hebben over de eikenprocessierups, maar 2019 lijkt volgens Staatsbosbeheer het nieuwe recordjaar te worden. Bestrijdingsbedrijven hebben het over een ‘extreme plaag’ van de harige rups die zorgt voor rode bultjes en enorme jeuk. Er kruipen dit jaar zelfs zo veel eikenprocessierupsen op de bomen, dat bedrijven het niet meer lukt ze allemaal te bestrijden.

Het bedrijf Herman Vaessen in het Limburgse Maasbree bestrijdt de eikenprocessierups in de gemeenten Eindhoven, Asten, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Someren. Waar het bedrijf vorig jaar nog alle opdrachten om de rups te bestrijden aannam, lukt het ze nu niet meer om hier allemaal aan te voldoen.

“Vergeleken met vorig jaar zijn er dit jaar 30 procent meer eikenprocessierupsen. Dat is in alle opzichten behoorlijk veel. Daarom hebben we dit jaar moeten besluiten om geen nieuwe klanten meer aan te nemen”, zegt Harrie Vaessen, projectleider van het bestrijden van de eikenprocessierups.

Stijging aantal eikenprocessierupsen

De eikenprocessierups zit vooral in eikenbomen. Het bedrijf heeft tussen de 500.000 de 750.000 bomen preventief behandeld. Vaessen legt uit dat curatief bestrijden, het wegzuigen of het wegplukken van de rups van de boom, niet zo snel gaat. “Wij werken met tien ploegen, dat is met twintig man. Nu het om zo veel rupsen gaat, kunnen wij niet iedereen meer bedienen.”

Het stapelt zich steeds meer op.

Het bedrijf kiest daarom iedere dag op welke plekken ze wel en niet bestrijden. “We kijken naar locaties waar de kans groot is dat mensen last krijgen van bultjes doordat ze in aanraking zijn gekomen met haartjes van de eikenprocessierups. Gebieden rondom scholen hebben bijvoorbeeld prioriteit”, zegt Vaessen.

Hij legt uit dat de plaag dit jaar zo groot is door de plaag van vorig jaar. “Vorig jaar waren er al veel eikenprocessierupsen. Die worden vlinders en een vlinder legt wel vijftig eitjes waar nieuwe processierupsen uit komen. Zo stapelt het probleem zich op.”

Honderden telefoontjes per dag

Ronald Kusters, directeur van bestrijdingsbedrijf Brouwers Groenaannemers in De Moer, vult aan dat de weersomstandigheden voor de eikenprocessierups al een aantal jaar op rij erg gunstig zijn. “Vorig jaar was droog en warm en dat geldt voor dit jaar ook”, zegt Kusters. “Het wordt steeds warmer in Nederland en dit is een bijverschijnsel waar we mee moeten dealen.”

We hebben het aantal medewerkers moeten verviervoudigen.

Het bedrijf van Kusters bestrijdt de eikenprocessierups door heel Brabant. Ook zij merken de extreme plaag van de rups. Per dag krijgt het bedrijf honderden telefoontjes over plekken waar eikenprocessierupsen zitten. Uit één gemeente kreeg het bedrijf zelfs meer dan driehonderd meldingen.

Maatregelen

“Ook wij hebben maatregelen moeten nemen. We hebben het aantal werknemers moeten verviervoudigen, maar nog steeds kunnen we niet alle opdrachtgevers bedienen. Daarom nemen we nu geen particulieren meer aan, maar alleen maar onze vaste opdrachtgevers. En daarbij geven wij voorrang aan gebieden rondom basisscholen en zorginstellingen”, zegt Kusters.

Daarbij komt volgens Kusters nog het probleem dat werknemers uitvallen doordat ze worden getroffen door de eikenprocessierups. “Als medewerkers uitslag krijgen over hun lichaam, kunnen ze steeds zieker worden. Die mensen kunnen we dan niet meer inzetten. Vorig jaar vielen er daardoor wel zeven of acht mensen uit.”

Vogelhuisje

Volgens Kusters is het nu een kwestie van wachten tot het najaar of ze zelf bestrijden. “We moeten ermee leren leven. Een tip is om in ieder geval niet de brander erop te zetten om schade voor de boom te voorkomen. In plaats daarvan kun je het beste een vogelhuisje voor koolmezen ophangen. Koolmezen zijn namelijk wél dol op processierupsen.”