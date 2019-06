Eikenprocessierups viert 30e verjaardag, wordt het steeds erger?

Of het een feestje waard is mag u zelf beslissen, maar de eikenprocessierups viert dit jaar zijn 30e 'verjaardag' in Nederland. Sinds 1989 duikt het dier op in ons land, tot ergernis van velen. Vorig jaar was een piekjaar qua aantallen processierupsen en dit jaar zijn ze alweer opgedoken in de Efteling. Wordt het steeds erger met de rups in ons land?

Door het warme voorjaar lijkt 2019 een recordjaar te worden voor de eikenprocessierups, zegt Staatsbosbeheer. 2018 was ook al een recordjaar en dat roept de vraag op of we ooit nog van het beest afkomen. De rups zorgt voor rode bultjes en enorme jeuk. Henry Kuppen, expert op het gebied van de rupsen maakt zich ondanks alles toch niet zo veel zorgen: "Elk dier kent pieken en dalen."

Niet normaal?

Twee jaar achtereen een record, dat is toch niet normaal? Kuppen: "De trend is inderdaad dat het er meer zijn dan vorig jaar. Vorig jaar was al geen gelukkig jaar, toen was het al veel eerder raak. De overlast valt dit jaar later en het lijkt erop dat we een nieuw record krijgen."

Hoe kan dat? "De rupsen hebben zich vorig jaar heel goed ontwikkeld, we zagen een verdubbeling in het aantal nesten en er zijn drie keer zoveel vlinders gevangen als in 2017. Dat maakt dat je nu weer veel meer rupsen krijgt."

Geen terreuraanval

Dan zou je denken dat het alleen maar erger wordt met de rupsen. Toch is dat niet zo volgens Kuppen. "Het heeft ook te maken met de voedselbronnen. Er zijn altijd pieken en dalen. Het is niet zo dat dit een terreuraanval is die alleen maar erger gaat worden." Volgens Henry Kuppen zit de rups nu in een 'opbouwfase', daarna kan zomaar weer een periode van afbouw komen.

Zo'n afbouwfase kan ook komen door een stevige bestrijding. "Als mensen veel gaan spuiten, zal dat ook z'n effect hebben", aldus Kuppen.

In 1996 ook een piek

Rond 2005, 2006 zagen we wederom een flinke piek in de eikenprocessierupsen, en ook in 1996 was het raak. Dat was een bijzonder jaar, want toen kwam de Tour de France door Den Bosch.

Toenmalig GGD-arts Henk Jans vertelde eerder aan Omroep Brabant hoe extreem dat was: "Ze kropen echt over de straat heen toen, heel Zuidoost-Brabant zat vol." Het was zijn taak om ervoor te zorgen dat het parcours vrij bleef van eikenprocessierupsen. Dat lukte uiteindelijk behoorlijk.

Nog een paar weken

Vorig jaar zorgde de aanwezigheid van de rups voor problemen bij de bestrijders er van. Henry Kuppen verwacht dat dat ook dit jaar gaat gebeuren. "Nu nog niet, maar over een aantal weken beginnen de problemen weer."