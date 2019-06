'Verschrikkelijk', SP Eindhoven geschokt door nieuws over fractievoorzitter die vastzit in Turkije

Visscher kan het nieuws dat haar collega Turkije niet mag verlaten, nauwelijks bevatten. "Ik kon het echt niet geloven toen ik het hoorde."

Memis wordt verdacht van het lid zijn van en propaganda voeren voor de PKK. Hij is ruim een maand geleden opgepakt. Na vier dagen cel werd hij vrijgelaten, maar hij mag Turkije niet uit in afwachting van zijn proces.

LEES OOK: Fractievoorzitter SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije op verdenking van lidmaatschap PKK

Verslagen

Ook de rest van de Eindhovense gemeenteraad, die dinsdagavond door burgemeester John Jorritsma werd bijgepraat, is geschokt. Jorritsma: "De raadsleden reageerden verslagen. Memis is een gewaardeerd en actief raadslid, die altijd aanwezig is. Als je dan vanaf 30 april ineens niet meer bij vergaderingen bent, dan valt dat op."

'Het gaat redelijk'

Memis heeft zijn paspoort in moeten leveren waardoor hij het land niet uit kan. Maar Jorritsma heeft wel regelmatig contact met hem. "Met Murat gaat het naar omstandigheden redelijk. Maar je kan je voorstellen dat het niet meevalt als jij in Turkije zit terwijl je gezin hier in Eindhoven woont. Bovendien heeft hij een bedrijf dat afhankelijk is van zijn inzet en moet hij daar kosten moet maken voor een advocaat. Dit mag niet lang meer mag duren."

Diplomatieke druk

Jorritsma heeft nog geen idee op welke termijn Memis terug naar Nederland kan komen. "Ik heb geen idee, anders zou ik het wel zeggen. Maar ik doe er alles aan om hem terug neer Eindhoven te krijgen. Onder meer door te overleggen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, met diplomaten en met de verantwoordelijke autoriteiten in Turkije. We zijn volop aan het kijken hoe we de diplomatieke druk op kunnen voeren en Murat kunnen steunen."

Ook Visscher hoopt met heel haar hart dat Memis snel weer terug is. Maar op de vraag of die hoop reëel is, moet ze het antwoord schuldig blijven. "Dat weet ik echt niet."