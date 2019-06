Fractievoorzitter SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije op verdenking van lidmaatschap PKK

De voorzitter van de Eindhovense SP-fractie wordt vastgehouden in Turkije. Dat bevestigt de gemeente Eindhoven. Murat Memis (30) zou ruim een maand geleden zijn opgepakt in Antalya.

"Het SP-raadslid wordt verdacht van lidmaatschap van de PKK, activiteiten voor de Europese tak van de PKK en het maken van propaganda voor een terroristische organisatie", zo schrijft de NOS.



Cel

Na zijn arrestatie zou hij vier dagen in de cel hebben gezeten. Nu mag de Eindhovenaar het land niet verlaten, in afwachting van zijn proces. Burgemeester Jorritsma geeft dinsdagavond om zeven uur toelichting aan de gemeenteraad.

"Murat moet vrij", schrijft de landelijke SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen op Twitter. "Turkije heeft niets te maken met wat een in Nederland gekozen volksvertegenwoordiger in Nederland zegt of doet", aldus de politica uit Oss.