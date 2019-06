Storm beschadigt podium van openluchtconcert Aïda in Concert en de première is al over een week

Het grote podium van het openluchtconcert Aïda in Concert, de voorstellingenreeks die binnenkort te zien is op het Autotron in Den Bosch, is flink beschadigd door de storm die afgelopen weekend over Brabant trok. Het transparante achterdoek van bijna zeven meter hoog raakte door de harde wind los en scheurde daarna finaal doormidden.

Ook de lichten die al in de podiumconstructie hingen, zijn zeer waarschijnlijk beschadigd. De rest van het decor was nog niet opgebouwd.

Nieuwe achterwand besteld in buitenland

De achterwand is volgens Marco de Koning van Royal Promotions totaal vernield en kan niet meer worden gebruikt. "We hebben nu een compleet nieuw podiumdoek besteld, maar dat moet uit het buitenland komen", vertelt hij. "Bovendien is het geen kant en klare constructie, dus we moeten de boel eerst nog passend maken."

"Op 19 juni hebben we de eerste try-outvoorstelling, de dag erna is de première. En hoewel we uitgaan van een goede afloop, is het nog best spannend of we het allemaal halen."

Eerder opgebouwd door tennistoernooi

De crew van Aïda in Concert moest het podium eerder opbouwen vanwege het tennistoernooi Libéma Open, dat ook op het Autotron plaatsvindt. "De tennissers mochten tijdens hun wedstrijden geen hinder ondervinden van de bouwgeluiden", zegt De Konng.

Aïda in Concert, met hoofdrollen voor April Darby, Willemijn Verkaik en Freek Bartels, is tot 30 juni in Rosmalen te zien.