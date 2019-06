Vijftien vaten drugsafval gevonden in natuurgebied bij Casteren, dumping nummer 29 op de teller

De politie heeft dinsdagavond zo'n vijftien vaten drugsafval gevonden aan De Biezegoren in Casteren. Het afval is gevonden in natuurgebied Vogelakker. Daarmee is het dumping nummer 29 dit jaar, op de teller van Omroep Brabant.

Behalve de vaten vond de politie ook emmers en een hoeveelheid landbouwplastic. Een gespecialiseerd bedrijf is bezig met het opruimen van het afval.

Dit is een van de talloze drugsafvaldumpingen in Brabant. Onze provincie is het epicentrum van drugsproductie in Nederland. Wat schuilt hier allemaal achter? Omroep Brabant dook in de wereld ‘Achter de blauwe vaten’. Klik hier voor het overzicht.