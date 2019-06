Bij een ernstig ongeluk op de N618, de Boxtelseweg tussen Schijndel en Boxtel, is dinsdagavond een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam rond tien uur in botsing met een auto.

De brandweer, meerdere ambulances en de politie zijn ter plaatse. Ook een traumahelikopter is geland. De weg is afgesloten.



Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.