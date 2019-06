Ria en Ineke schreven teksten op Poolse tanks, 75 jaar oude foto als inspiratie voor muurschildering

De buurmeisjes Ria Vermeulen en Ineke van Wijck schreven in 1944 teksten op Poolse tanks die Breda binnenrolden. Een foto daarvan belandde in het Stadsarchief Breda en wordt nu als inspiratie gebruikt voor een gigantische muurschildering voor de viering van 75 jaar vrijheid. De 92-jarige Ria zal bij de onthulling aanwezig zijn.

De muurschildering komt op de zijgevel van het voormalige belastingkantoor in Breda. Centraal staat de bevrijding van de stad door de 1ste Poolse Pantserdivisie op 29 oktober 1944 en diens bevelhebber generaal Maczek. Het kunstwerk wordt de allerhoogste muurschildering in de collectie van de Blind Walls Gallery. Dat is woensdag bekendgemaakt.

De schildering op het gebouw De Teruggave aan de Gasthuisvelden wordt gemaakt door de Poolse kunstenaar Otecki. Het werk zal tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 14 september worden onthuld. Hoe de muurschildering er uit gaat zien blijft tot die tijd geheim.

Romantisch en droevig

Ook op de gevel van Arjati, het Indisch Museum Breda aan de Joseph Poelaertstraat, komt een kunstwerk. De Nederlandse ontwerper Nazif Lopulissa, ook wel bekend als Nasbami, maakt een muurschildering geïnspireerd op het romantische en droevige verhaal van Frans en Miep, twee Bredanaren die in toenmalig Nederlands-Indië smoorverliefd op elkaar worden.

Hun relatie was echter van korte duur: Frans kwam om tijdens een nachtelijk vliegoefening en Miep kwam met haar jonge kinderen in een jappenkamp terecht. Miep overleefde de oorlog en keerde later met haar kinderen terug naar Breda.

Wie heeft er nog een muur over?

De organisatie is nog op zoek naar een muur van minstens vijf bij tien meter om het beroemde verhaal van 'De Vlucht' te realiseren. Bredanaars die een mooie muur denken te hebben of er één weten kunnen een mail sturen naar info@blindwalls.gallery.

De Blind Walls Gallery is ‘het museum op straat’, een verzameling van ruim 85 muurschilderingen gemaakt door kunstenaars uit binnen- en buitenland. Alle muurschilderingen zijn geïnspireerd op verhalen uit de stad.

Het maken van de drie muurschilderingen wordt ondersteund door Gemeente Breda en het V-fonds.