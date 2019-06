Tijgerwelpjes Beekse Bergen bang voor cast Aïda en blijven lekker binnen

De hele woensdagochtend kwam het met bakken uit de hemel, dus het was een natte bedoening in de Beekse Bergen. En nat weer, daar zijn tijgerwelpjes niet van gediend. En hoewel precies op het moment dat het luik van hun hok open ging de zon begon te schijnen, waren de diertjes niet te vermurwen: ze bleven in hun hok.

Willemijn Verkaik

Dus tja. Dan moest de cast van Aïda en in hun kielzog de cameraploegen maar naar het hok. Buiten staat Willemijn Verkaik uit Nuenen, Amneris in de musical, te wachten. "Hartstikke speciaal", vindt Willemijn het. Eerder was ze over heel de wereld te zien als de groene heks Elphaba in 'Wicked'. "Ik heb ze op foto's gezien. Ben benieuwd hoe lief en schattig ze in het echt zijn."

Even later gaat Willemijn met haar collega-castleden en een cameraploeg van de musicalproducent het hok in. Stil, soms fluisterend staan ze naar de beestjes te kijken. Ze liggen in een hoekje, proberen zich te verschuilen. Ze zijn duidelijk niet van het bezoek gediend. De bedoeling is dat er daarna nog andere ploegen volgen. Maar dat wordt afgeblazen.

Tijgerwelpjes Aida, Radames en Amneris zijn niet blij met hun hoge bezoek.

"Dat de tijgerwelpjes bang zijn, is niet het grootste probleem", legt hoofd dierverzorging Kris Jansen uit. "Waar ik me zorgen om maak, is de moeder. Als die onverwacht gedrag gaat vertonen omdat ze gespannen is, kan dat gevaarlijk zijn voor de welpjes. Daarom is het niet verstandig er nog meer bezoek bij te laten."

Wanneer de welpjes wel naar buiten gaan, is niet bekend. Het zijn wilde dieren en die gaan hun eigen gang. Met of zonder musicalsterren en tv-camera's.