Handboogschutters opgelucht na kwalificatie voor Olympische Spelen: ‘Ik voel me 20 kilo lichter’

Hoewel de prijzen bij het WK Handboogschieten in Den Bosch voor de Brabantse topfavorieten Sjef van den Berg en Rick van der Ven pas later deze week verdeeld worden, hebben zij hun eerste doelstelling al bereikt. Plaatsing voor de komende Olympische Spelen in Tokio. Met het Nederlandse landenteam versloegen ze Oekraïne en dat betekent een kwartfinaleplaats voor dit WK én plaatsing voor Tokio 2020.

Sjef van den Berg uit Heeswijk-Dinther gaf na afloop van de met 6-2 gewonnen wedstrijd tegen Oekraïne toe dat het ticket voor de Olympische Spelen voor extra druk zorgde bij deze 1/8-finalewedstrijd voor het WK.



“Ik ben zo opgelucht. Ik voel met 20 kilo lichter. We hebben nu een ticket om met het team naar de Olympische Spelen te gaan. Natuurlijk horen we daar thuis, maar zeker in onze sport waar de verschillen klein zijn is het niet altijd vanzelfsprekend. Maar ik ben superslim dat het gelukt is.”



Derde Olympische Spelen

Rick van der Ven uit Oss heeft al twee Olympische deelnames achter de rug. Daar kan hij dus vermoedelijk een derde aan toevoegen.



“Plaatsing voor Tokio was het hoofddoel. Die druk is er nu af en nu kunnen we ons helemaal focussen op het WK hier. Zowel in het individuele toernooi als bij de teams zitten we nog in het toernooi. Morgen weer verder met het individuele toernooi en hopenlijk sluiten we het zondag op die mooie baan op De Parade in Den Bosch af.”



Van den Berg en Van der Ven zitten bij de laatste 32 handboogschutters, die donderdag verder gaan met hun toernooi. In de landenwedstrijd treffen zij, samen met Steve Wijler, het team van Kazachstan, dat verrassend Amerika uitschakelde.