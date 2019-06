'Proces tegen Murat Memis in Turkije kan maanden, zo niet jaren duren'

Het proces tegen Eindhovenaar Murat Memis in Turkije gaat maanden, zo niet jaren duren. Dat verwacht Lucas Waagmeester, NOS-correspondent in Turkije. De voorzitter van de Eindhovense SP-fractie mag het land niet verlaten omdat hij wordt verdacht van lidmaatschap van de PKK. Zijn paspoort is afgepakt.

Memis werd op 30 april opgepakt in Antalya. Na vier dagen kwam hij op vrije voeten, maar hij heeft een uitreisverbod. Dat betekent dat hij het land niet mag verlaten.



De Eindhovense fractievoorzitter verblijft momenteel in het zuidoosten van Turkije, in de stad Diyarbakır. In het bijzijn van vrienden of familie wacht hij zijn proces af. Een proces dat volgens Waagmeester lang kan duren.



Tienduizenden zaken

“Het Turkse rechtssysteem is vastgelopen”, vertelt de journalist. “Het aantal zaken is enorm hoog. Dan praten we over tienduizenden zaken.” Volgens Waagmeester speelt de mislukte staatsgreep in 2016 daar een grote rol in. Veel mensen zijn toen gearresteerd en daarnaast zijn rechters en aanklagers ontslagen, waardoor justitie kampt met een groot tekort aan personeel. Anderzijds is Turkije intensief bezig om in te grijpen in de Koerdische beweging, met veel rechtszaken tot gevolg.



De NOS-correspondent verwacht daarom dat Memis lang op zijn proces moet wachten. “Zo’n proces bestaat uit meerdere zittingen en die zittingsdagen liggen weken, soms wel maanden uit elkaar. Dus deze zaak kan maanden, zo niet jaren duren.”

Aanklacht

Memis wordt verdacht van het lid zijn en het propaganda voeren voor de PKK, een organisatie die strijdt voor Koerdisch zelfbestuur. De aanklacht tegen Memis bestaat enkel uit tweets en retweets waarin hij onder meer zijn steun uitsprak voor Koerdische activisten die Abdullah Öcalan, de leider van de PKK, steunen. Öcalan wordt in Turkije gezien als terrorist. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit.



“In Nederland wordt zo’n tweet of retweet gezien als het uiten van je mening, maar in Turkije is het strafbaar”, legt Waagmeester uit. “Als je dit soort tweets stuurt met kritiek op het Turks beleid, kun je in de problemen komen. De arrestatie van Memis toont aan dat dit de harde realiteit is.”

Reisadvies

Na de arrestatie van Memis paste het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Turkije aan. In dat advies staat onder meer dat je in Turkije kan worden vervolgd voor uitingen die buiten het land zijn gedaan.