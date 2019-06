298 lege stoelen als stil protest tegen Rusland na vliegramp MH17: 'Wij willen de waarheid'

De groep wil met het stille protest een boodschap meegeven aan de Russische president en de regering, die volgens hen geen openheid van zaken willen geven over de betrokkenheid van het land bij het neerhalen van het toestel, nu bijna vijf jaar geleden."Het is niet de bedoeling dat we op de stoel van de rechter gaan zitten", aldus Jeanne Hornixk. "Maar we dringen er wel op aan dat ze in Rusland hun verhaal gaan vertellen. Wij willen de waarheid. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?"



Rozen en foto's

De witte stoelen staan opgesteld zoals de rijen in het gecrashte vliegtuig. Op enkele stoelen liggen rozen of foto's, die nabestaanden hebben neergelegd. Ook Jeanne en Bart hebben op twee stoelen foto's van Astrid en Bart geplaatst. “Ze hadden nog zoveel mooie plannen samen”, vertelt Jeanne. “En ze hadden ook zo uitgekeken naar die vakantie.”









De actie trok ongeveer 75 nabestaanden uit het hele land. Ook veel omstanders keken in stilte toe naar het protest.



'Rusland heeft wel iets uit te leggen'

"Wij zijn verbolgen dat Rusland het onderzoek naar de ramp tegenwerkt en geen verklaring wil afleggen over het raketsysteem dat is gebruikt", zegt Sander van Luik van de Werkgroep Waarheidsvinding, die de actie organiseerde. "Rusland heeft wel iets uit te leggen."



Het is de tweede keer dat de nabestaanden de actie met de stoelen hielden. Vorig jaar gaf de werkgroep een brief af bij de Russische ambassade. Dat is nu niet gebeurd.