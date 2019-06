Defensie wil weer vliegen vanaf De Peel, voorbereidingen gestart

Er zijn plannen om luchtmachtbasis De Peel te heropenen voor vliegverkeer. De basis is al jaren dicht maar Defensie heeft ruimte nodig. Het overleg met de buurgemeenten en provincies is al begonnen.

Dat staat in een brief van staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer. Het ministerie van Defensie is woensdag begonnen met officieel overleg tussen onder meer de provincie Brabant en de acht betrokken Brabantse gemeenten.

Op de voormalige vliegbasis zit nu de luitenant-generaal Bestkazerne. Die ligt deels in Brabant en deels in Limburg.

Ruimte nodig

Defensie kampt met ruimtegebrek en wil uitbreidingsmogelijkheden houden. Er is weer geld om meer te oefenen. Bovendien vindt het kabinet dat de veiligheidssituatie er om vraagt.

Als Defensie nu niks doet, wordt vliegen vanuit De Peel onmogelijk na 2021. De stap lijkt een voorzorgsmaatregel en het reactiveren zoals dat heet, is pas na 1 november 2021 gepland. Er komen tot die tijd ook nog geen investeringen in de basis.

Straaljagers

De geluidszone blijft hetzelfde, staat in de brief. Maar het moet na 2021 mogelijk blijven om met jachtvliegtuigen zoals F16's drie keer per jaar te oefenen op de basis, in periodes van ieder zes weken. Ook de helikopters van Gilze-Rijen moeten kunnen blijven oefenen op de basis, is het idee vanuit de politiek.

Defensie overlegt met de gemeenten Asten, Boxmeer, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Sint Anthonis en Someren en ook met de twee Limburgse gemeenten Bergen en Venray en de provincie Limburg.

Er staan twee publieksavonden voor de buurtbewoners gepland, op woensdag 26 juni in Venray en maandag 1 juli in Gemert.

Patriots

De luchtmachtbasis is in de jaren vijftig opgezet en heeft shelters voor jachtvliegtuigen. Veel gevlogen wordt er al sinds begin jaren negentig niet meer. Volgens de overlevering zou op 13 mei 1993 het laatste vliegtuig zijn vertrokken vanuit De Peel.

Daarna streek de luchtverdediging neer. Na de val van de Muur waren de 'geleide wapens' verhuisd vanuit Duitsland naar Nederland.

Op de kazerne zit momenteel het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) Dat is de eenheid van de Koninklijke Landmacht met onder meer de bekende Patriot-raketten. Maar de eenheid heeft ook kleinere raketten zoals de Stinger die vliegende doelen moeten uitschakelen.

De eenheid is in 2012 opgericht na een samenvoeging van bestaande luchtverdedigingseenheden. Toen is ook de naam veranderd van vliegbasis De Peel in luitenant-generaal Bestkazerne.

De Brabants-Limburgse provinciegrens loopt dwars over de oude start- en landingsbaan.

Raketten

Sinds 2017 valt ook een Duitse luchtverdedigingseenheid onder deze kazerne. Er werken zo'n zevenhonderd mannen en vrouwen bij de eenheid in De Peel. Ze voerden diverse missies uit in onder meer Israël, Bosnië, Irak, Kosovo, Afghanistan en Turkije. Oefenen met echte raketten doen ze niet in de Peel maar op Kreta.