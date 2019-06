Ouderen moeten hals over kop huis verlaten om explosief: 'Gelukkig staat mijn huis nog overeind'

Het was even schrikken voor de bewoners van een aantal appartementen in het centrum van Zundert toen ze donderdagochtend werden geëvacueerd. Bij een pinautomaat van de ABN Amro aan de Molenstraat was een explosief gevonden en daarom moest een aantal omwonenden hun huizen verlaten. "Dat was best wel spannend."

Het explosief werd door twee mannen tussen vier en vijf uur achtergelaten na een mislukte plofkraak. "Om halfzes ging de bel, maar daar heb ik niet op gereageerd. Ik dacht: dat zijn vandalen, dus laat maar lopen", vertelt Jeane de Bruijn. Maar toen voor haar eigen voordeur ineens een buurman met een agent stond, begreep ze dat er toch wel iets aan de hand was.

"Ze vroegen me om het appartement te verlaten, omdat er een projectiel bij de bank lag. Ze vertelden dat die niet was afgegaan, maar dat er wel nog een gevaar voor ontploffing was", vertelt ze. Samen met andere bewoners is ze in een restaurant in de buurt opgevangen.

'Wat doet dat explosief?'

De oude vrouw is niet bang, maar vindt het wel spannend. "Het blijft een explosief. Wat gaat dat ding doen? Maar gelukkig weten de experts wat ze moeten doen."

Rond acht uur werd bekend dat het explosief is weggehaald door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. "Het is een geruststelling dat het weg is. En m'n huis staat nog overeind, dat vind ik wel belangrijk." De bank wordt nu nog doorzocht.