Sprookjesstoet Bosch Parade over het water in Den Bosch keert terug met ongenode gasten

Donderdag beleeft Den Bosch de première van de Bosch Parade 2019. Het is inmiddels de achtste keer dat kunstenaars, het zijn er nu bijna dertig, een drijvend kunstwerk bouwen voor de sprookjesachtige stoet die in het avondlicht over de Bossche wateren vaart. Omroep Brabant zendt de Bosch Parade rechtstreeks uit.

Voor het eerst één verhaal

Voor het eerst heeft de hele parade van ongeveer een uur één gezamenlijk verhaal. De Bosch Parade 2019 gaat over de eeuwige strijd tussen de gevestigde belangen, het establishment, en de nieuwelingen die dingen anders aan willen pakken. Die laatste groep heet in de Bosch Parade 'de ongenode gasten'.

Het verhaal wordt verteld in veertien hoofdstukjes, telkens gebaseerd op een varend kunstwerk. "Zeg maar een stripverhaal in veertien plaatjes", zegt Miesjel van Gerwen, de artistieke leider van de Bosch Parade.

Uitschuifbare toren

De Bossche kunstenaar Erik Vink oefende afgelopen week al met zijn varende kunstwerk bij de Citadel. Zijn schip heeft een uitschuifbare toren van zeven meter hoog. In de stoet is die toren het kostbaarste bezit van de gevestigde orde. De ongenode gasten varen er omheen in kleine bootjes en proberen het kunstwerk van Vink te enteren.

"Vet spektakel", noemt Vink het. Hij heeft zijn toren op een halve betonnen bal gezet, een opzettelijk wankele basis waardoor de toren - en de mensen die er tijdens de gevechten in klimmen - forse zwiepers kunnen maken.

De Bosch Parade in 2012

Jeroen Boschjaar

De Bosch Parade was een van de evenementen waarmee Den Bosch in de afgelopen jaren naar het Jeroen Boschjaar (2016) toeleefde. De gemeente besloot het evenement ook ná het Boschjaar overeind te houden en legt er elk jaar een ton bij. De Parade komt nu om het jaar terug. De twee ton van de gemeente is ongeveer de helft van de begroting. Verder drijft het evenement op sponsors en bijdragen van fondsen.

De organisatie schat dat er zo'n 25.000 mensen komen kijken. Voor het eerst is er dit jaar een tribune waar toeschouwers een kaartje voor kunnen kopen maar op andere plekjes aan het water is de Bosch Parade even goed te zien.

Dit filmpje (met beelden van Omroep Brabant) trok een paar jaar geleden over de hele wereld miljoenen kijkers via de sociale media. Het speelde een belangrijke rol in de discussies na het Jeroen Boschjaar of de Bosch Parade ook in de toekomst een vast plekje op de Bossche agenda moest krijgen.