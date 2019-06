Schieten of vluchten? Dilemma Doolhof vol keuzes over leven en dood

Het labyrint is onderdeel van het project Brabant Remembers in de aanloop naar de viering van 75 jaar bevrijding van Nederland in 2020. In het Dilemma Doolhof krijgen bezoekers verhalen te horen over mobilisatie, verzet, collaboratie en bevrijding.

Zoals over de 16-jarige Joodse jongen Ab die in mei 1940 een schuilplaats zoekt bij vriend Kees. Doe je de deur open of laat je hem buiten staan terwijl de Duitsers naar hem op zoek zijn?

Levensbepalende keuzes

De keuze die bezoekers op elk kruispunt in het doolhof maken, bepaalt het vervolg van het verhaal en daarmee de weg door het doolhof. "Bezoekers worden zich in het labyrint bewust van de gevolgen van deze vaak levensbepalende keuzes", legt medebedenker Vincent van Zon uit.

Vincent van Zon bij 'zijn' labyrint

Het doolhof is vooral bedoeld om de Tweede Wereldoorlog over te dragen en tastbaarder te maken voor jongeren. Het draait om ervaringen die levens voorgoed hebben veranderd en heeft als doel mensen van nu te raken met de keerpunten van toen.

Slag om de Schelde

Het kunstproject staat tussen de erevelden om meer aandacht te vestigen op de Slag om de Schelde in het najaar van 1944. Deze slag was een van de zwaarste operaties uit de Tweede Wereldoorlog en essentieel voor de bevrijding van Noord-Brabant en Nederland.

Vooral veel Canadezen en Britse soldaten deden mee aan deze strijd en kwamen om het leven. Het ereveld in Bergen op Zoom is voor de Canadezen dan ook een van de belangrijkste in Nederland.

Vrijheid lijkt vanzelfsprekend

Tijdens de opening stond commissaris van de Koning Wim van de Donk stil bij vrijheid. “Dit jaar herdenken en vieren wij onze vrijheid. Vrijheid die nu zo vanzelfsprekend lijkt, maar die constant verdedigd moet worden. Brabant Remembers brengt dat met een indringend programma onder de aandacht.”

De Canadese ambassadeur Sabine Nölke noemt het Dilemma Doolhof een eigentijdse, dynamische manier om de langdurige vriendschap tussen Nederland en Canada en onze gedeelde overwinningen te eren.

Geopend

Het verhalenlabyrint blijft tenminste één jaar in Bergen op Zoom staan en is vrij toegankelijk van halfnegen uur tot zonsondergang en in de zomer tot negen uur 's avonds. De verhalen zijn in het Nederlands en Engels.