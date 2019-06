Dode gevonden in huis in Den Bosch, politie gaat uit van een misdrijf

DEN BOSCH -

In een huis op de Marco Polostraat in Den Bosch is donderdagmiddag een dode gevonden. "We gaan er vanuit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen", zegt een woordvoerder van de politie. Er is een verdachte aangehouden. Of het slachtoffer een man of een vrouw is, is nog niet bekendgemaakt.