'Wie heeft de grootste courgette?', dubbelzinnigheid ligt altijd op de loer bij de Lustwarande

De Lustwarande is vanaf zaterdag te zien, maar een klein gezelschap journalisten krijgt een voorproefje. Hoofdconservator Chris Driessen leidt het gezelschap rond. Hij is er al vanaf het begin, in 2000, bij. Honderden beelden heeft hij in het park neergezet. Dit jaar zijn er 25 te zien. Een eerste indruk:

5 heads - Eric Sidner

In Midden-Brabant is de Efteling nooit ver weg. Deze grote, piepschuimen blokken zijn erotisch en hallucinerend. Ze stellen nog onontdekte weekdieren voor. Maar het kan ook genetisch gemanipuleerd fruit zijn.

Cost of living - Justin Matherly

In dit beeld zijn looprekjes verwerkt. Het is een invalide beeld. Je ziet hoe de mens aftakelt.

The Big Marble Bumpy Grumpy - Claudia Comte

The Big Marble Bumpy Grumpy heeft de vorm van een cactus. Hoofdcurator van de Lustwarande Chris Driessen vindt dit 'de lulligste vorm in marmer' die hij ooit heeft gezien.

De Belgische kunstenaar Sven 't Jolle woont in Australië en liet zich inspireren door de brievenbussen die mensen die achteraf wonen zelf maken: 'Boze brievenbussen'.

Dé blikvanger in deze expositie is dit beeld van Sarah Lucas: Kevin en Florian. Twee grote courgettes. "Tuiniers proberen de grootst mogelijke groente te kweken", legt conservator Driessen uit. "Maar dat is natuurlijk een knipoog. Als je het werk van Sarah Lucas een beetje kent, weet je dat het altijd over seks gaat. Ik zit gewoon op een hele grote bronzen piemel."

Kevin & Florian - Sarah Lucas

Chris Driessen is dol op de humor die veel kunstenaars in hun werk stoppen. En dat laat hij graag zien. Het mag ook best omstreden zijn. Zoals in het allereerste jaar. In 2000. Een kunstenaar had een dood paard in de boom gehangen. Tenminste: zo leek het, want het was natuurlijk een beeld. "En iedereen kwam kijken. Vroeg: waar hangt het dode paard?" De naam van de Lustwarande was meteen gevestigd.

Driessen zit nog vol ambitie. "We trekken een enorm publiek. Allerlei mensen, een heel brede samenstelling. En we hopen er nog meer te trekken. En we hopen dat we ze mee laten genieten van hedendaagse kunst. Want kunst kan je leven verrijken."

De Lustwarande is te zien vanaf zaterdag tot en met 20 oktober in stadspark De Oude Warande in Tilburg.