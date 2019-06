Dit kun je verwachten op de Luchtmachtdagen 2019 in Volkel

Toegang tot de Luchtmachtdagen is gratis en voor alle leeftijden. Parkeren kost tussen de vijf en tien euro, afhankelijk van waar je parkeert. Het terrein is op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni vanaf acht uur ’s ochtends tot zes uur ‘s avonds geopend. De vliegshow duurt van negen tot vijf uur. Je kunt nergens pinnen, denk dus aan contant geld. En ook belangrijk: vergeet je oordoppen niet!

Er wordt, vooral op zaterdag, een enorme verkeersdrukte verwacht. Om zo dicht mogelijk bij de vliegbasis te kunnen komen, zijn verschillende routes aangegeven voor auto's, motoren, fietsers en brommers. Als je met het openbaar vervoer komt, kun je vanuit treinstation Oss en busstation Uden met een pendelbus naar Vliegbasis Volkel. Houd voor de laatste verkeersinformatie Omroep Brabant in de gaten. Wij geven onder andere op de radio extra info.

Kunnen niet wachten

De vliegtuigspotters die echt niet meer konden wachten tot dit weekend, waren donderdag al massaal aanwezig in Volkel. Zo konden ze alvast een glimp opvangen van hun favoriete toestellen.

Vliegtuigspotters daags voor de Luchtmachtdagen in Volkel (Foto: Collin Beijk)

Programma

De volgende vliegtuigen doen mee aan de vliegshow. De precieze tijden worden vlak voor aanvang pas bekend:

België: F-16 Marchetti (Red Devils)

Denemarken: F-16

Frankrijk: Patrouille de France

Groot Brittannië: Red Arrows en Extra #00 (Blades) Ravens

Italië: T346 (demo) Alenia C-27J Spartan

Nederland: Hawker HunterT-6, P-51D, S-11 (Fokker Four), Sukhoi 26 M (Dutch Rush Aerobatics), Yak-51 (Dutch Thunder Yaks), Chinook (bambi bucket demo), Black Shapes (Air Combat Europe)

Oostenrijk: PC-7 demo

Spanje: Eurofighter Typhoon

Tsjechië: Saab Gripen Demo

Verenigde Staten: C-17 Globemaster

Zweden: Saab Draken, Saab Viggen

Zwitserland: Patrouille Suisse

Static show:

Deze vliegtuigen staan aan de grond en kunnen uitgebreid bekeken worden door het publiek. Sommigen van binnen, anderen alleen van buiten.

België: F-16

Denemarken: F-16

Griekenland: F-4E PI-2000 Phantom

Groot Brittannië: Puma HC MK2 Helikopter 230 'Tiger' Squadron, Hawker Hawk RAF (100 Squadron)

Hongarije: Heavy Airlift Wing

Italië: Eurofighter, F-35 (32e Wing 113 SQN)

NAVO: MRCA PA-200 Tornado, 33 Tactisches Luftwaffensgeschwader Buchel, E-3A AWACS, Airbus A330 MRTT

Nederland: Orange jumper F-16B J-066, C-130 Hercules, AH-64D Apache-gevechtshelikopter, CH-47 Chinook-transporthelikopter, AS-532U2 Cougar-transporthelikopter, NH90-maritieme gevechtshelikopter, TB-10 (Martin Flight Academy), TB-20 (Martin Flight Academy), Black Shapes (Air Combat Europe), Stearman, Learjet, L-39, EC120, DO-228 (334 Squadron), PC-7 (131 Squadron), Sukhoi 26 M (Dutch Rush Aerobatics), AW139 Helikopter (Politie – Landelijke Eenheid), EC135 Helikopter ( Politie – Landelijke Eenheid), Gippslan Airvan GA-8 (Stichting Hoogvliegers)

Noorwegen: 2 F-16´s van 331 Squadron Bødø

Het was nog even spannend of de F35's, ook wel bekend als JSF's, op tijd in Nederland aan zouden komen, omdat een Nederlands toestel dat als vliegend tankstation dient met pech aan de grond stond in de Verenigde Staten. Maar het toestel is op tijd gerepareerd.

Wie er dit weekend niet bij kan zijn, kan toch alles volgen. Omroep Brabant is er vrijdag en zaterdag live bij op radio en televisie. Je vindt dan onder andere livebeelden van de shows, publieksreacties en bijzondere gasten. Online volg je alles via ons liveblog. Op radio geven we nog extra verkeersinformatie.