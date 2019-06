Spottersdag op Vliegbasis Volkel is voorbij, maar de echte liefhebbers blijven nog even voor de F-35

De dag voor de Luchtmachtdagen op Vliegbasis Volkel is de traditionele spottersdag. Vliegtuigspotters waren donderdag welkom om alle vliegtuigen te fotograferen die aankomen en aan het oefenen zijn voor hun demonstraties.

Honderden hobbyisten hebben zich verzameld op de speciale tribune en langs de landingsbaan. Bij elk vliegtuig dat passeert of landt, zie je honderden telelenzen synchroon meebewegen. “Ja het is wel een dure hobby, maar voor je passie mag je een paar centen overhebben”, zegt Werner van der Wiel uit Den Bosch. Hij heeft voor vele duizenden euro's apparatuur bij zich, maar heeft lang niet de grootste lenzen en duurste camera's.

Lees verder onder de tweet.

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de F-35 Lightning, die we beter kennen als de Joint Strike Fighter (JSF). Ook de Griekse Phantoms en de Zweedse straaljager van Saab die dateert uit de Koude Oorlog, kunnen rekenen op veel enthousiasme. “Als klein kind is die passie ontstaan en nu reis ik met mijn broer door heel Europa om vliegtuigen te spotten.” Sommige spotters reizen zelfs de hele wereld over en gaan zelfs naar oorlogsgebieden.

Teleurgesteld

Terwijl twee F-16’s een mooie demonstratie geven zijn twee broers uit Twente ook een beetje teleurgesteld: “Net als de vorige keer staan we heel erg ver weg. De kisten komen niet over de baan voor ons en we mogen ze ook niet als ze stilstaan van dichtbij fotograferen.”

Lees verder onder de tweet.

De twee Twentenaren hebben niets dan lof voor de spottersvereniging uit Volkel die het allemaal regelt. “Alleen zouden we graag zien dat de verkeersleiding die straaljagers even langs ons stuurt. In het buitenland gebeurt dat wel vaak.” Volgens de twee broers moet de luchtmacht niet vergeten dat spotters er voor de vliegtuigen zijn en er wel voor betalen.

Passie

De vliegtuigspotters variëren in leeftijd van 12 tot en met ruim in de 70 jaar. Allemaal praten ze even gepassioneerd over de straaljagers en vrachtvliegtuigen die voorbij komen. Ze weten waar ze vandaag komen, hoe oud ze zijn, hoe hard ze kunnen, waar ze voor gebruikt worden. Stuk voor stuk zijn de spotters wandelende vliegtuigencyclopedieën.

Lees verder onder de tweet.

“Ik film deze shows en maak er dvd’s van die ik weer verkoop en daarmee betalen we onze reisjes naar luchtshows en oefeningen”, zegt een van de twee broers uit Twente. Wat dat betreft is Volkel een goedkoop uitje. Spotters betalen tien euro entree, maar moeten wel aangesloten zijn bij een spottersvereniging om toegang te krijgen. En die hebben ze ook al maanden geleden aangevraagd zodat er een antecedentenonderzoek gedaan kan worden.

Lange dagen

De spotters op Volkel zijn veelal ’s ochtends om acht uur begonnen met het schieten van de eerste foto’s. Hoewel de spottersdag om vijf uur is afgelopen, hebben sommige al aangegeven buiten de basis nog te wachten op de aankomst van de JSF. Die zouden naar verluid tussen zeven en negen aankomen en willen de meesten fotografen toch wel vastleggen.

Lees verder onder de tweet.

Eerst worden de bewegingen van de F-16 nog op de voet gevolg. Met honderden telelenzen tegelijk worden de bewegingen van de straaljager gevolgd. “Mijn broer moet zaterdag helaas bij het afzwemmen van dochter zijn, maar ik heb geen vriendin dus ben er het hele weekend bij”, zegt de Bosche spotter Werner terwijl hij snel van camera wisselt om het perfecte plaatje te schieten.

Het gebulder van de straalmotoren zorgt ervoor dat je elkaar haast niet kan verstaan, gehoorbescherming is absoluut geen overbodige luxe, maar het kippenvel op de spotters hun armen zegt genoeg. Dit is pure passie, dat mag tijd en geld kosten.

Lees verder onder de tweet.