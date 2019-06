Protest en actie tegen verlengde gaswinning uit gasveld Sprang in Waalwijk

“Natuurlijk gaan we weer bezwaar aantekenen tegen dit nieuwste besluit van de minister”, zegt Frank den Braven van het actiecomité ‘Niet Fracken in Waalwijk’. Wethouder Adabasi van de gemeente Waalwijk is terughoudender met een reactie. “Momenteel wordt de uitspraak bestudeerd en wordt eerst intern besproken hoe we hiermee om willen gaan”, laat ze via een woordvoerder weten.



Heftig verzet was er wel in november 2018

Vorig jaar november liepen in Waalwijk de gemoederen en protesten wel hoog op toen de minister instemde om extra gas te winnen uit de velden Waalwijk Noord. De minister nam toen een positief besluit ondanks protesten vanuit de provincie en zeer felle protesten en bezwaren uit Waalwijk. Protesten die nu volledig afwezig lijken te zijn.



“Wat ze doen; ze hebben het gasveld opgesplitst in drie stukken”, vertelt Frank den Braven bij het toegangshek van gasveld Sprang. “Voor de eerste twee in Waalwijk-Noord heeft hij vorig jaar toestemming verleend en het derde en laatste stukje gasveld Sprang is nu aan de beurt. Ik denk dat ze dat zeer bewust doen, zodat de weerstand wat lokaler en minder grootschalig is.”

Frank den Braven van 'Niet Fracken in Waalwijk' gaat bezwaar indienen

"De hele riedel gaat weer lopen"

Naast een bezwaarschrift van het actiecomité ‘Niet Fracken in Waalwijk’ kunnen ze in Den Haag waarschijnlijk rekenen op een lading nieuwe bezwaarschriften uit het Brabantse. "Ik denk dat de hele riedel weer gaat lopen. Alle lagere overheden tekenen hier weer bezwaar tegen aan”, aldus Frank den Braven.