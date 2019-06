Vogel zit met zijn poot verstrikt in visdraad, brandweer redt het beestje

Een groep vissers zag het dier in de vijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel. Het beestje zat midden op de vijver vast. Het lukte de vissers daarom niet om zelf bij het dier te komen. Ze belden meteen de brandweer.



Vrolijk

Twee brandweermannen hebben de draad losgeknipt en verwijderd. Dit gebeurde rond zeven uur. Het dier zwom volgens een ooggetuige daarna weer vrolijk rond in de vijver.

De visdraad zat om het pootje van de vogel. (foto: Erik Havershals)





De brandweermannen moesten naar het midden van de vijver. (foto: Erik Haverhals)