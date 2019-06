Veel problemen op de A2 na ongeluk vrachtwagen, omleidingen ingesteld

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier. (Foto: Bart Meesters)

Er zijn sinds donderdagnacht grote problemen op de A2 bij Den Bosch. Een vrachtwagen - die reed op de weg van Den Bosch naar Utrecht - raakte rond kwart over vier de vangrail op de Maasbrug. Zijn lading sloeg over de vangrail en kwam op het andere wegdek terecht.

Vanwege het bergen van de vrachtwagen werden twee rijstroken afgesloten. Automobilisten moesten lange tijd rekening houden met een uur vertraging, maar om kwart over zeven kwam er goed nieuws: de weg naar Utrecht werd toen weer vrijgegeven.

De andere weg, van Utrecht richting Den Bosch, was tot kwart over zes vrijdagochtend helemaal dicht. De afgevallen containers blokkeerden die weg. Om kwart over zes waren de containers van de weg af en werd een van de rijstroken richting Den Bosch weer vrijgegeven, maar de ANWB waarschuwde rond kwart voor zeven voor meer dan anderhalf uur vertraging.

Omleiding

Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Den Bosch wordt aangeraden via Gorinchem en Breda te rijden en de A15, A27 en de A59 te nemen. Wie naar Eindhoven wil, moet ook deze richting aanhouden en de A15, A27 en A58 nemen.