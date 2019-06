Gestrande vrachtwagenchauffeur helpt bij ongeluk op de A2: 'Ik denk altijd in oplossingen'

"Ik stond al een half uur tot drie kwartier te wachten in de file", vertelt Patrick. "Vervolgens ben ik uitgestapt om even de benen te strekken, samen met een aantal andere chauffeurs."

Haakarmwagen

Toen ze naar voren liepen, zagen zij de vrachtwagen - die gecrasht was tegen de vangrail - aan de ene kant van de weg en de containers die de truck vervoerde op het andere wegdek liggen. Die waren over de vangrail geslagen. "Ik vond het nogal een rare plek om lading te bezorgen", glimlacht Patrick. "Dit schiet helemaal niet op zo, bedacht ik me..."

Daarop wees hij samen met een andere vrachtwagenchauffeur de politie op een lege haakarmwagen die zij in de file hadden zien staan. "Vanwege mijn ervaring in de transportwereld moet ik altijd denken in oplossingen", legt Patrick uit. "En ik was daar in mijn eigen tijd, hè?", lacht hij. "Dan heb je altijd wat meer haast."

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier. (Foto: Bart Meesters)

Files

Nadat de officier van dienst akkoord was gegaan met de hulp, werd de chauffeur van haakarmwagen ingeschakeld. "Een rijstrook was door iedereen netjes vrijgehouden, dus kon hij simpelweg langs de file." Toen de wagen op de plaats van het ongeluk aankwam, kwam het bergingsbedrijf ook net aan en konden de werkzaamheden beginnen.

Uiteindelijk ging de weg van Utrecht richting Den Bosch - waar ook Patrick stilstond - rond kwart over zeven weer open. Daarna was deze file snel verleden tijd. Het verkeer op de weg richting het noorden moest langer geduld hebben. Die weg werd rond kwart voor acht weer volledig vrijgeven.