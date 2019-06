Dit is het op één na grootste zonnepark van Nederland, maar niet lang meer

Solarcentury Benelux in Helmond, het bedrijf dat het park in Budel heeft ontwikkeld, begint in juli alweer aan een project in Groningen dat drie keer zo groot moet worden.

Trots zijn de initiatiefnemers wel op het Budelse park. Onder burgers en bestuurders wil er nog wel eens weerstand zijn tegen het aanleggen van grote zonneparken. Maar in Budel viel dat mee, zeggen de bouwers. "Deze locatie in Budel-Dorplein is ideaal", zegt directeur Evert Vlaswinkel van Solarcentury.

Het park ligt op een voormalige vuilstort van zinkfabriek Nyrstar. In de bodem zitten bekkens met jarosiet, een afvalproduct van de fabriek. "Je kunt met dit gebied helemaal niets anders. Dieren hier laten grazen gaat niet", zegt Vlaswinkel.

'Parken worden steeds groter'

Volgens projectleider Thijs Martens worden in Nederland 'grote stappen gezet' in de ontwikkeling van grote zonneparken. Het park in Budel-Dorplein zal zijn status als joekel dus snel weer verliezen. "Maar klein wordt dit park in Budel nooit. Daarvoor is Nederland niet groot genoeg. Op wereldniveau wordt dit straks wel een kleinere speler." Het grootste zonnepark in Nederland op dit moment ligt overigens in Zeeland.

Megazonneparken zoals in Budel kunnen snel gebouwd worden, maar het traject voor de bouw kan een flinke uitdaging zijn. "De zonneparken hebben een vergunning nodig en eerlijk gezegd is dat de bottleneck", zegt Evert Vlaswinkel.

"Dat vraagt tijd, het moet worden afgestemd met de omgeving en de gemeente. Dat duurt één tot twee jaar. Het is nieuw, dat betekent dat mensen twijfel hebben en weerstand. Maar de bouw van zo'n park is een kwestie van maanden. Dat kunnen we heel snel."

In het Solar Park in Budel staat 75 kilometer aan zonnepanelen

Zorg om netbeheerders

Volgens Vlaswinkel is er wel zorg of de netbeheerders de snelle groei van grote zonneparken kunnen bijhouden. "Daar moeten we met zijn allen wel hard aan gaan werken. Over het algemeen worden deze parken gebouwd op plekken waar niet veel infrastructuur is. Dan moeten er meer kabels aangelegd worden om alle stroom voor het zonnepark te vervoeren en te verdelen. Dat kost veel tijd. Je praat dan over periodes van 5 tot 10 jaar voordat dat klaar is." Volgens Vlaswinkel zijn er al gebieden waar geen zonnepark meer gefaciliteerd kan worden.

De initiatiefnemers wilden graag de bewoners van de gemeente Cranendonck laten deelnemen in het zonnepark. Samen met de Rabobank werd een crowdfunding opgezet. Bijna honderd mensen deden mee. Het park kreeg zo 250.000 euro aan extra financiering.

Via crowdfunding werd een extra 250 duizend euro binnengehaald voor het zonnepark

Smalle portemonnee

Maar volgens Milieudefensie moeten bedrijven die zonneparken ontwikkelen de burgers nog beter betrekken bij het proces . "Deze grote parken zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen", zegt energiespecialist Evert Hassink van Milieudefensie.

"Grote bedrijven kunnen dat over het algemeen beter dan een groepje burgers. Met zo'n crowdfunding kunnen alleen mensen die geld hebben om te investeren, profiteren van een zonnepark. Ook omwonenden met een smalle beurs moeten kunnen profiteren."

Daar is Evert Vlaswinkel het mee eens. "Mensen kunnen al voor vijftig euro meedoen. Het moet ook mooi in het landschap passen en we willen graag ruimte voor dieren op het park." En dus is hij blij met het gefluit van de leeuwerik, die overal op het park in Budel-Dorplein te horen is. "Dat zijn onze vaste bewoners en ze zijn hier gewoon gebleven."