Tsunami van lawaai op de Luchtmachtdagen in Volkel, maar toch helemaal in balans dankzij yoga

Tijdens de Luchtmachtdagen in Volkel is er vooral veel spektakel in de lucht en dat gaat samen met heel veel kabaal. Dank kijken veel mensen even verrast op als ze iemand helemaal zen een Zonnegroet zien doen. Toch kan dat op de vliegbasis, tijdens de vliegshows worden er namelijk ook yogalessen gegeven.

"Het is heel goed om mensen te laten ervaren dat we dit ook doen bij defensie, dat we dit belangrijk vinden. Mensen in balans brengen is heel erg goed", zegt Gies Jansen net voordat een overvliegende straaljager hem onverstaanbaar maakt. Een tweede volgt, maar hij staat nog altijd rustig in de yogahouding. "Ik ben ontzettend in balans. Als je je goed concentreert hoor je niet eens dat er herrie is."

Jansen is hoofd Stagebureau Koninklijke Landmacht. Daarnaast is hij yogadocent bij defensie. Op elke kazerne of base wordt één keer per week yogales gegeven. "Dat wordt nu zo'n vijf jaar gedaan. "Er is altijd wel ergens een rustmomentje te vinden. De boog kan niet altijd gespannen zijn."

Bij yoga focus je je normaal op het geluid van geruis van een branding of de zee, dat is in Volkel niet te doen. "Dit is een tsunami van lawaai, maar je moet je concentreren. Er was een schrijver die altijd de stofzuiger aan had staan als hij ging schrijven. Hij kon zich op die manier concentreren."

Militairen

Het is niet zo dat iedereen bij defensie staat te springen om aan yoga te doen. "De reacties zijn verschillend. Als iemand er nog nooit kennis mee heeft gemaakt, is die vaak sceptisch. 'Ik aan yoga? Kom op zeg', is dan de reactie. Maar als ze een keer hebben meegedaan, als je je zover krijgt, ervaren ze het anders."