Wie jarig is trakteert op het lekkerste Brabantse worstenbroodje en de ministers vonden ze heerlijk

Van Nieuwenhuizen trakteerde vrijdag de worstenbroodjes tijdens de wekelijkse ministerraad. Ze werd woensdag 56 jaar oud.

Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2019

Lars van Dongen (26) kreeg in maart de wisseltrofee overhandigd door minister (en voormalig jurylid) Van Nieuwenhuizen voor het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje van 2019. “Toen ik de prijs won, had Van Nieuwenhuizen beloofd dat ze de worstenbroodjes zou trakteren voor haar verjaardag. Ik had nooit verwacht dat ze dat ook echt zou doen”, zegt Lars.

LEES OOK: Lars van Dongen (26) bakt dit jaar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

“Het is superleuk dat mijn worstenbroodje door heel Nederland wordt geproefd. Zelfs de hoge piefen eten ze nu.” Niet alleen de premier van Nederland, maar ook de minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao heeft kennisgemaakt met het Brabantse worstenbroodje. Hij is in Nederland om te praten over de verbetering van de financiële situatie op Curaçao.

Lars heeft Van Nieuwenhuizen helaas niet kunnen feliciteren, maar hij kreeg wel te horen wat de ministers van zijn worstenbroodjes vonden. “De woordvoerder van Van Nieuwenhuizen heeft me een berichtje gestuurd. Alle ministers vonden de broodjes superlekker.”