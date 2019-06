Vocht, schimmel en tocht in Bossche huurwoningen: 'Dat kan echt niet tot renovatie in 2021 wachten'

Thea is hierover al jaren in conflict met Zayaz en heeft met flyers ook haar wijkgenoten opgeroepen hun klachten kenbaar te maken. In een grote map bewaart ze haar omvangrijke correspondentie met Zayaz, maar ook de 27 reacties van buurtbewoners die zich in haar klachten herkennen.

Volgens Thea valt deze respons wat tegen, maar durven veel buurtbewoners zich niet kritisch te uiten richting de woningcorporatie. Bij een enquête die Zayaz onder bewoners van De Haren hield, bleek overigens ook 44% ontevreden te zijn vanwege vocht en schimmel in hun huis.

"Vooral in de gang hebben wij veel last van vocht. De vloerbedekking is al drie keer vervangen. Als je binnenkomt ruik je een schimmellucht. Niets helpt", vertelt Lamers die wat klachten die ze verzameld heeft voorleest. Maar tot dusver heeft ze het gevoel dat ze bij de woningcorporatie niet veel verder komt. Beide partijen zijn elkaar zelfs al bij de rechter tegengekomen.

'Verouderd en aan opknapbeurt toe'

Deze week heeft Zayaz de bewoners van De Haren geïnformeerd. De 400 woningen die zij verhuren krijgen over twee jaar een fikse opknapbeurt. Dat is ook hard nodig, zegt Mohamed Acharki van de woningcorporatie, want de woningen, gebouwd in de jaren zeventig, zijn inmiddels ernstig verouderd.

"Maar voor we kunnen renoveren moeten we nog wat onderzoeksfases door. Uiteraard inventariseren we de wensen van onze bewoners. maar ook de bodemgesteldheid. Daarnaast moeten we bijvoorbeeld ook naar de flora en fauna in de wijk kijken. Hoe zit het met de aanwezigheid van beschermde diersoorten en planten? Die fase moeten we ook door voordat we kunnen beginnen."

Niet wachten tot renovatie

Toch hoeft dat volgens Acharki niet te betekenen dat Thea Lamers en andere bewoners die acute problemen hebben, tot die tijd moeten wachten.

"De mensen die op dit moment een probleem hebben kunnen bij ons terecht en dan lossen we het op. Dat laten we niet wachten tot de renovatie. Zes huurders uit De Haren hebben zich bij ons gemeld met de klachten over bijvoorbeeld vocht en schimmel. Dat gaan we oplossen. Als er andere huurders dezelfde klachten hebben, moeten ze zich bij ons melden."

PvdA stelt vragen

Inmiddels heeft de PvdA in Den Bosch schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over deze kwestie. Daarin wordt onder meer gevraagd om te bekijken wat de reden is van de grootschalige vochtproblematiek in de huurwoningen in De Haren en of de renovatie eerder kan beginnen.