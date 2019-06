'Sociale media-modecollectie' naar Fashion Week in Parijs: wat dacht je van Barbie met baard?

Een show tijdens zo'n prestigieuze modeweek is een droom die uitkomt voor Timmermans. "Ik ben onwijs zenuwachtig, het is heel surrealistisch om zoiets te mogen doen, maar heel tof."

#Slut #Whore #Dumbass

De mode-ontwerper liet zich voor haar collectie inspireren door hoe we omgaan met sociale media. Ze keek naar de leuke dingen, maar ook naar de minder leuke dingen. "Het is heel normaal dat mensen voor van alles en nog wat uitgemaakt worden", legt Dorry uit. Dat komt terug in leggings en bikini's met onvriendelijke hashtags erop, zoals #Slut, #Whore of #Dumbass.

Maar ze leefde zich ook uit op 'het stereotype van een perfecte vrouw': Barbie. "Ik vond het daarom leuk om Barbie als stereotype neer te zetten voor de sociale media op dit moment." Zo werd Barbie omgetoverd tot transgender, compleet met borsten en mannelijk geslachtsdeel. Of wat dacht je van een Barbie met baard, of een Barbie met twee hoofden?"

Op de foto

Over twee weken showt Dorry haar collectie, samen met zes andere Nederlandse ontwerpers, in het centrum van Parijs. Zaterdag werd een deel van die collectie gefotografeerd. De meeste kledingstukken die Dorry heeft gemaakt zijn haute couture, dus er is maar één exemplaar. Maar een aantal kledingstukken zijn straks ook in de winkel te koop.