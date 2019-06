Dief had het op Engelse bezoekers van BorderRun gemunt: 'Die hebben altijd veel geld bij zich'

De dief die dit weekend toesloeg op de BorderRun in Castelré, had het gemunt op Engelse bezoekers. Dat zegt Jeroen Gulickx, woordvoerder van de motorclub die het evenement organiseerde. "Wij hebben het idee dat de dader echt heeft gekeken bij welke tent een Engelse motor stond. Engelsen hebben altijd veel geld bij zich."

In de nacht van vrijdag op zaterdag ging iemand ervandoor met het geld uit meerdere portemonnees. Omdat dit gebeurde toen de deelnemers op de camping lagen te slapen - en dat terwijl ze hun portemonnee in hun slaapzak bij zich droegen - houdt de politie er rekening mee dat de slachtoffers werden gedrogeerd. De diefstal werd pas in de loop van de zaterdag ontdekt. De portemonnees waren keurig dichtgeritst.

'Altijd veel geld bij zich'

"Het is de eerste keer dat dit ons overkomt tijdens zo'n weekend", vertelt Gulickx. "Maar ik hoor dat dit helaas weleens vaker gebeurt."

Hoeveel de daders hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. "Maar de Engelsen hebben altijd veel geld bij zich", weet hij. Daarom vermoedt hij dat de dader het specifiek op de Engelse bezoekers had gemunt. Hij houdt er rekening mee dat er met een spuitbus in de tenten van de Engelsen is gespoten. De deelnemers klaagden na de nacht waarin de diefstal plaatsvond namelijk over hoofdpijn. "En dat was andere hoofdpijn dan die van een kater."

'Niet eerder iets voorgevallen'

Gulickx baalt enorm van de diefstal. "We organiseren dit familie-evenement al sinds 1973", vertelt hij. "Dit is een besloten feest voor leden van deze club en bevriende clubs uit alle delen van Europa. Nog nooit eerder is er iets voorgevallen."