Jolien en Nienke openen zeilschool voor kinderen: ‘We willen graag onze passie doorgeven’

Met een flinke glimlach, turen de twee zeilvriendinnen over het water. “Kom op, Thijs! Goed bezig!”, schreeuwt Jolien. De kinderen genieten zichtbaar van de eerste lessen van de Topti’s’, de Tilburgse Optimisten Club. “Het is geweldig dat we nu echt kunnen beginnen!”

Missie

Soms reageren mensen verbaasd, als ze horen dat de instructrices nog zo jong zijn. “Toch steunen ze ons allemaal. Iedereen is heel enthousiast", merkt Jolien. De twee hebben een duidelijke missie met hun school. “We willen graag onze passie doorgeven aan Tilburgse kinderen. Het is superleuk om ze kennis te laten maken met deze sport.”

Eind april schreven de twee zich alvast in bij de Kamer van Koophandel. "We hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Het voelde een beetje onwennig daar", lacht Nienke. Eenmaal buiten het gebouw, sloeg de blijdschap toe. "We hebben veel gekke foto's gemaakt! Het was heel gaaf! Ik ben heel trots!"

Bekijk de video en lees verder.

Oceaan

Ondanks hun leeftijd, hebben de twee al redelijk wat ervaring. Jolien zeilde vorig jaar van Cuba naar Harlingen. Nienke zat al op haar zestiende wekenlang op de oceaan voor een zeiltocht van Tenerife naar Sint-Maarten. “Dat was de mooiste ervaring van mijn leven.”

Komende zondag houden de twee weer een open dag, in de hoop zo veel mogelijk cursisten te vinden. Na de zomer gaan de lessen van start.

Een trots kiekje bij de Kamer van Koophandel. (eigen foto)

Kinderen leren zeilen in deze optimist, een eenmans jeugdzeilboot. (foto: Omroep Brabant)

Twee cursisten zwaaien naar de camera. (foto: Dominic van Corstanje)