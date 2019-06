Zomer: het wordt volgende week dertig graden!

Zwembroek binnen handbereik? Korte broek of zomerjurkje aangeschaft? Dan ben je helemaal klaar voor het mooie zomerweer dat eraan komt. Maandag starten we met 25 graden en veel zon. Daarna gaat de temperatuur iedere dag iets omhoog.

Dinsdag zitten we tussen de 26 en 29 graden. Woensdag loopt de temperatuur in Brabant op tot ruim dertig graden, verwacht Weeronline. Het is daarmee officieel een warme dag.

Helaas gaat het woensdagavond en woensdagnacht flink onweren en koelt het daarna weer af naar 23 graden. Dat is echter altijd nog warmer dan normaal in juni, aldus de meteoroloog van Weeronline.

Ook andere meteorologen zoals die van Weerplaza en MeteoGroup verwachten dat het zomerweer eraan komt.

Het mooie weer heeft wel een nadeel. Ook de muggen houden ervan.