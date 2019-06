Deze mysterieuze fotograaf maakte duizenden foto's, maar niemand weet hoe hij er zelf uitzag

De enige foto die het Regionaal Archief Tilburg heeft van fotograaf Rien Siers.

Dit is hoe de meeste fotografen het liefst op de foto gaan. Verborgen achter hun camera. Heijs: "We weten heel weinig over Rien Siers. We hebben geen portretfoto van hem kunnen vinden. Dat heb je met fotografen, hè. Die willen zelf nooit op de foto."

Mirjam Heijs van het Regionaal Archief in Tilburg: "We weten niet hoe Rien Siers er uitzag."

Zeshonderd afgedrukte foto's en om en nabij de 10.000 negatieven heeft het Regionaal Archief in Tilburg van Rien Siers. Op ons verzoek koos Mirjam er een paar mooie uit:

Foto: Rien Siers/ Regionaal Archief Tilburg

1. Sloopwagen

"Dit is in Tilburg West. De kentekenplaat is afgeplakt, het is waarschijnlijk een sloopwagen. Jongetjes en meisjes spelen op en in de auto. Maar waar en wanneer. En waarom? Dat willen we graag weten."

Dries van Agt in de Beekse Bergen. (Foto: Rien Siers/ Regionaal Archief Tilburg)

2. Beekse Bergen

De man rechts op de foto is onmiskenbaar Dries van Agt. Was hij op het moment van de foto premier? Of Commissaris van de Koningin? Heijs weet het niet. "Achterop de foto staat dat het in de Beekse Bergen is. Vermoedelijk een heropening. Dat denken we omdat het jachtluipaard erop staat."

Foto: Rien Siers/ Regionaal Archief Tilburg

3. Berg schuim

Grappig beeld, die enorme berg schuim. "Het suggereert dat, toen nog, alle dames aan het wassen waren en dat al het schuim daar terecht is gekomen. Maar waarschijnlijk is het industrieel water."

Foto: Rien Siers/ Regionaal Archief Tilburg

4. Bevallende koe

Favoriet van Heijs is de koe die aan het bevallen is: "Deze foto is zo bijzonder omdat de andere koe heel liefdevol de koe die aan het bevallen is likt. Om gerust te stellen, lijkt het. Het is een tedere foto, met veel aandacht gemaakt."

Je kunt zelf aangeven wat er op de foto's staat

Hoe kwam het dat Rien Siers (1927-2014) zo veel verschillende foto's maakte? "Hij had heel verschillende opdrachtgevers", legt Heijs uit. "Hij werkte voor Rooms leven, een tijdschrift van de parochies in Tilburg. Deed opdrachten voor de Tilburgse Universiteit en de Kamer van Koophandel. En waarschijnlijk waren er nog meer opdrachtgevers, maar dat kunnen we niet meer terugvinden."

Stempel van Rien Siers op de achterkant van een foto.

Wat er op de foto's te zien is, is vaak onbekend: "Soms zie je aan de foto wat het is. Als je geluk hebt staat er achterop de foto kort beschreven wat erop staat." Maar bij veel beelden tasten het archief in het duister. Daarom hebben bezoekers van de site van het Regionaal Archief de mogelijkheid te reageren. "Het jaar, de gebeurtenis, de mensen die erop staan. Waarom de foto is genomen? Dat is fijn om te weten. Daar hebben we het publiek voor nodig."

Het Tilburgs Archief heeft de auteursrechten van alle foto's van Rien Siers gekregen. Een halve eeuw Tilburg en omgeving in beeld. De foto's van Rien Siers vind je hier.