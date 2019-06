Waarom het platbranden van eikenprocessierups echt een heel slecht plan is

Heb je vragen over de gezondheidsklachten die je door de rups kan krijgen? Die antwoorden lees je hier!

De brandharen van een rups veroorzaken de overlast. Zijn dat die grote haren die je ziet?

Nee, het zijn niet die grote witte, lange haren. De brandharen zijn heel erg klein en niet met het blote oog te zien. Als de rups zich bedreigd voelt, schiet hij die brandharen af.

Ik heb een eikenprocessierupsnest in m’n tuin, wat moet ik doen?

Vermijd contact en ga het nest zeker niet zelf bestrijden. Alleen als je er echt last van hebt, kun je dit het beste melden bij de gemeente, want die schakelt dan een gespecialiseerd bedrijf in.

Kan ik zelf iets doen tegen de eikenprocessierups?

Door veel andere planten rondom de eik te plaatsen, verhoog je de biodiversiteit. Hier komen vogels op af die de rupsen in een vroeg stadium opeten.

Waarom komt de eikenprocessierups zo veel voor in Brabant?

Wij hebben heel veel eiken in Brabant, en op die boom is de rups altijd te vinden.

Zijn het er meer dan vroeger?

In 2018 was er sprake van een recordjaar, en ook dit jaar is er een extreme plaag van de eikenprocessierups. Toch is het niet zo dat het elk jaar erger wordt. Rond 2005, 2006 was er ook een heel veel overlast, maar daarna werd het weer rustig. De plaag komt met pieken en dalen.

Waarom spuiten of branden we die nesten niet gewoon plat?

Dat is echt een heel slecht plan. Je doodt daarmee niet alleen de eikenprocessierups, maar ook andere vlinders, insecten en vogels.

Wanneer is die ellende met de eikenprocessierups over?

De brandharen zijn er nog tot ver in augustus. We zijn er dus nog niet vanaf.

Wanneer wordt de eikenprocessierups een vlinder?

Eind juli en begin september worden de rupsen vlinders. Het worden overigens nachtvlinders. Ze zijn bruin en grijs, dik en harig.

Bronnen: GGD, Henry Kuppen