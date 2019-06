Brandhaartjes van de eikenprocessierups op je huid? Ga op zoek naar een rol plakband!

Heb je vragen over de eikenprocessierups en het bestrijden daarvan? Die antwoorden lees je hier.

Ik ben in contact gekomen met een brandhaar van een rups. Wat kan ik het best doen?

Trek kleding waarin brandharen zitten uit.

Was de brandharen uit de kleding.

Strip de huid met plakband (plak dit op de huid en trek het dan weer los).

Spoel de huid of ogen goed met lauw water.

Wat voor klachten kun je krijgen van de eikenprocessierups?

Als je in contact komt de rups kan je jeuk, bultjes, blaasjes en rode plekjes op de huid. Maar ook gezwollen en rode ogen. Soms krijg je klachten die erg lijken op een verkoudheid, zoals hoesten en kortademigheid. En het gebeurt ook wel eens dat mensen ervan moeten overgeven of duizelig worden.

Wat kan ik tegen de jeuk doen?

Heel belangrijk is dat je niet gaat krabben of wrijven. Bij hele heftige jeuk kan je kan zalf of crème met menthol, aloë vera of calendula smeren.

Wanneer zijn mijn klachten over?

Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot twee weken.

Wanneer moet ik naar de dokter?

Als de brandharen in je ogen komen, dan kan dat ernstige klachten geven. Je kunt dan zelfs een oogontsteking krijgen. Ga dus naar een oogarts als dat het geval is.

Als je hele ernstige allergische klachten krijgt, zoals benauwd worden, dikke oogleden of dikke lippen of dikke tong, bel dan ook direct de huisarts of een huisartsenpost.

Kan mijn huisdier ook last krijgen van de eikenprocessierups?

Ja, helaas wel. Zij kunnen gezwollen lippen en tong krijgen, maar ook ontsteking van het mondslijmvlies of hun ogen. Het is belangrijk dat je de bek van het dier goed spoelt en snel langs de dierenarts gaat.

Bekijk hieronder de Q&A terug met natuurvlogger Tim en bestrijdingsdeskundige Henry Kuppen.

Geen Facebook? Bekijk de video dan hieronder.

Lees alles over de eikenprocessierups op onze speciale themapagina.

Bronnen: thuisarts.nl, GGD, rivm.nl