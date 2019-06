2.5 miljoen euro boete na explosie bij Shell Moerdijk: 'Alleen door geluk aan ramp ontsnapt'

Toch is er geen sprake van opzet, meent de rechter. Op alle andere feiten die door het Openbaar Ministerie (OM) ten laste zijn gelegd wordt Shell wél veroordeeld.

Niet goed genoeg beoordeeld

Volgens de rechtbank heeft Shell de gevaren bij de voorbereidingen en het opwarmen van de ontplofte reactor in 2014 niet goed genoeg beoordeeld.

“Zo werd in de reactoren een andere katalysator gebruikt dan voorheen en is dat gedaan zonder de risico’s vooraf grondig in kaart te brengen en te testen”, concludeert de rechtbank.

Ook verwijt ze Shell dat anderhalf jaar later een gevaarlijke stof in de buitenlucht terechtkwam. Dat leverde gevaar op voor de gezondheid en het milieu. Shell overtrad daarmee zowel de arbeidsomstandighedenwet als de milieubeheerwet.

'Door het oog van de naald gekropen'

Werknemers en de omgeving van de fabriek in Moerdijk zijn volgens het OM bij de explosie door het oog van de naald gekropen.

De explosie ontstond in een reactor van de chemische fabriek door een onverwachte reactie tussen stoffen. De trilling was tot in Utrecht te voelen. "Dat het niet is uitgelopen op een ramp is niet de verdienste van Shell, maar simpelweg geluk", zei de officier van justitie eerder.

Volgens het OM had het heel anders kunnen aflopen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder al dat Shell te weinig oog had voor de risico's.