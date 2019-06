'Om lachgas wordt vooral gelachen', jongeren zien het niet als drugs en denken dat het wel veilig is

Over dat laatste maakt preventiemedewerker Daniëlle Ketelaars van Novadic-Kentron zich zorgen. "Jongeren gebruiken vaak meerdere ballonnetjes achter elkaar, want het roesje duurt maar even."

Twee weken geleden begon in Helmond een inzamelingsactie voor lachgaspatronen. Ruim 70 patronen zijn inmiddels ingeleverd op de verschillende inzamelplekken in de stad. Geen stormloop, zou je zeggen, maar het is de initiatiefnemers niet om aantallen te doen. Wel om de aandacht en de bewustwording.

"Jongeren zien het niet als drugs", zegt jongerenwerker Angelique Seitzinger van welzijnsorganisatie LEV-groep. "Het staat niet op de opiumlijst", zegt haar collega Anke van Weert van Bijzonder Jeugdwerk. "Dus jongeren denken dat het wel veilig is."

Makkelijk te verkrijgen

Jongerenwerkers Angelique en Anke zijn deze weken veel op de Helmondse straten te vinden om met de jongeren te praten over het gebruik van lachgas. "Een paar maanden terug zag ik wel meer patronen liggen dan nu", zegt Angelique. "Maar dat komt ook doordat je lachgas in tanks kunt kopen. Die gebruiken ze tegenwoordig veel. Op die tanks zit statiegeld, dus die gaan ze niet weggooien."

Jongerenwerker Angelique vindt een ballon voor het gebruik van lachgas op straat.

In de buurt van het wijkcentrum vindt Angelique een wit ballonnetje bij de heg. De naam van de groothandel in lachgas staat erop. "Ze zijn zelfs speciaal bedrukt", zegt ze. "Vaak kun je een heel pakketje bestellen", zegt Daniëlle Ketelaars van Novadic-Kentron. "Dan heb je lachgaspatronen, een ballon en een cracker die je nodig hebt. Dus je ziet dat de markt zich al aan het aanpassen is en dat jongeren steeds meer mogelijkheden krijgen om lachgas te kopen."

Verwardheid en flauwvallen

Daniëlle ziet dat jongeren vrij snel last krijgen van de minder aangename kanten van het veelvuldig gebruik van lachgas. "Hoofdpijn, verwardheid, duizeligheid, maar ook flauwvallen. Op de lange termijn zie je dat jongeren een tekort aan vitamine B12 krijgen, wat weer kan leiden tot neurologische storingen en bloedarmoede."

"Maar we zien ook dat ze niet meer kunnen stoppen. We zien al jongeren die hiervoor hulp zoeken bij Novadic-Kentron." Hoewel de verslaving aan lachgas volgens Daniëlle wel meevalt vergeleken met andere drugs.

'Stel je niet zo aan'

Jongerenwerkers Angelique en Anke kunnen met jongeren die ze goed kennen, redelijk open praten over het gebruik van drugs. "Om lachgas wordt dus vooral gelachen", zegt Angelique. "Dan denken ze, wat zit ze nou te praten? Stel je niet zo aan. En we doen toch niks. Het mag toch, wat zeg je nou?"

Anke ziet jongeren nooit het lachgas gebruiken. "We vinden vooral de patronen, een buurtbewoner had er een keer tachtig gevonden." Jongeren blowen wel waar Anke bij staat. "Ik denk dat dat toch nog meer genormaliseerd is. Lachgas wordt vooral 's nachts gebruikt."

Extra regels

De jongerenwerkers willen graag meer regels voor het gebruik van lachgas, maar beseffen dat die regels maar moeilijk te handhaven zijn. "Het is vooral belangrijk dat de jongeren bewust worden van de risico's. Want regels, hoe ga je die handhaven? Dat is een echt dilemma", zegt Anke.