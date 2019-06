Pak je huis op en zet het ergens anders neer, in Minitopia is ieder huis uniek

Niet één huis is hetzelfde. De bewoners hebben zelf meegedacht over het ontwerp en meegebouwd aan de realisatie van hun huis. Ze wonen er al een tijdje, maar vrijdag is de officiële opening.

De meeste bewoners wonen er al een klein jaar. Zoals Rhona Bos en Menno Versluis. Zij zijn sinds enkele dagen ook de trotse ouders van het eerste 'Minitopia-kind'. Hun zoon Vik werd op 9 juni geboren en dat betekende dat er meteen een aanpassing in hun zelf ontworpen huisje nodig was.

"Mijn studeerkamer is dus kinderkamer geworden", zegt de jonge vader lachend. "We hadden er met het ontwerp van dit huis wel rekening mee gehouden dat er een kindje bij zou kunnen komen. We hebben de ruimte en met de medebewoners van dit project hebben we ook genoeg oppasmogelijkheden. Tussen de bewoners is er veel contact en we hebben al van genoeg mensen gehoord dat ze gerust eens willen oppassen."

Verhuizen mét huis is mogelijk

Het huis van het jonge gezin is gemaakt uit één stuk. Een jaar geleden is het er neergezet en aangesloten op onder meer de riolering en elektriciteit. Verhuizen mét de woning is mogelijk. Het kan opgepakt worden en weer op een andere plek naar keuze worden neergezet.

De gemeente Den Bosch, woningcorporatie Zayaz en SPARK zijn als partners betrokken bij Minitopia, maar Rolf van Boxmeer en Tessa Peters van Rezone zijn de initiatiefnemers van het project, waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe woonvormen.

Voor een laag bedrag een eigen, vrijstaand huis

"We willen geschikte, maar wel braakliggende terreinen gebruiken om huizen te plaatsen. Zodat mensen voor een laag bedrag toch een eigen, vrijstaande woning hebben. Hier hebben we dertig unieke woningen, met ieder een uniek verhaal. Iedereen heeft het weer anders aangepakt. We hopen dit op meer plekken in heel het land te gaan doen."

Patricia Sips heeft ook haar eigen huis. Het ontwerp vond ze op internet, voor de bouw schakelde ze vrienden, bekenden en een enkele vakman in. Er is veel gedaan met gebruikt materiaal, zoals de balken en de kozijnen van het huis.

"Het is voor mij een heel bijzonder huis, want letterlijk elke centimeter heb ik in m'n handen gehad en over alles heb ik zelf nagedacht. De keuken heb ik zelf getimmerd van alle restjes, want er was nogal wat hout over. Ik ben er echt heel blij mee."

'Ik vind hier de vrijheid'

Dat is ook Karin Bleeker. Ze woont even verderop met haar dochter in een volledig houten huis. De slaapkamers zijn op de bescheiden benedenverdieping en de woonruimte is op de veel ruimere etage daarboven.

"Het huis kan eventueel weer hergebruikt worden want is van duurzaam hout en de isolatie bestaat uit papiersnippers. Ik ben vooral blij met uitzicht in m'n woonkamer met het enorme raam. Het fijne van het wonen hier is ook dat ik tussen mensen woon met dezelfde gedachtegoed. Iedereen is bezig met klein wonen, met duurzaamheid en heel bewust met de omgeving bezig zijn. Ik vind hier de vrijheid waar ik erg van hou."

De opening van Minitopia is vrijdag 21 juni om 16.00 uur aan de Vaartgraaf 1-30 in Den Bosch. De woningen zijn dan te bezichtigen en er is onder meer een workshop over het ontwerpen en bouwen van je eigen huis.