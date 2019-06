Knuffeldieven bedanken en beroven ouderen, politie waarschuwt voor praktijken

De gevallen deden zich zondag voor in Baarle-Nassau en Goirle en zaterdag in Ossendrecht en het Zeeuwse Nieuw-Namen. De slachtoffers waren tussen de tachtig en 86 jaar oud. De politie waarschuwt in een bericht voor deze praktijken. Ze roept familieleden op met hun dierbaren te praten over wat hen is overkomen.



Smoes in verschillende talen

In alle gevallen spreken de slachtoffers over een donkerkleurige auto met meer dan één inzittende. Het gaat steeds om een mannelijke bestuurder en verscheidene vrouwelijke passagiers. De daders spreken mensen aan, met als smoes dat ze de weg willen weten, bijvoorbeeld naar een ziekenhuis, apotheek of een kerk. Dat doen ze de ene keer in het Nederlands, maar soms ook in het Engels.

Alle slachtoffers zeggen dat de vrouw door wie ze beroofd mogelijk rond de zestig jaar is. Ze heeft een klein en gezet postuur en donkerkleurig haar.

'Meer mensen slachtoffer'

De politie zegt dat meer mensen door deze laffe bende zijn beroofd en ze roept alle slachtoffers op om aangifte te doen. Ook roept de politie mensen die extra informatie hebben op zich te melden.