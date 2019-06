Naakte en dronken vrachtwagenchauffeur (41) klemgereden door de politie in Uden

De politie heeft maandagmiddag in Uden een vrachtwagen klemgereden, waarvan de chauffeur naakt achter het stuur zat. Ook had de man veel te veel gedronken. Voor de aanhouding had hij al een lantaarnpaal beschadigd langs de snelweg A50. Volgens de politie is dankzij verscheidene 112-meldingen en snel ingrijpen van een onopvallende surveillancewagen erger voorkomen.

De politieauto had de truck gevolgd, omdat die al op de A50 slingerend over de weg reed. Nadat de vrachtwagen de snelweg had verlaten, wilde de bestuurder het centrum van Uden inrijden. Bij een rotonde ging het al bijna mis, waarna de truck door agenten kon worden tegen gehouden. Het voertuig was geladen met flesjes water.



Veel ellende voorkomen

De man van 41, zonder vaste woon- of verblijfplaats, had bijna zes keer zoveel alcohol in zijn bloed als is toegestaan. Hij had volgens de politie veel meer ellende kunnen aanrichten, omdat het druk was toen hij werd aangehouden. Dat was namelijk op het eind van de middag. De chauffeur komt uit het buitenland en hij reageerde, voor zover mogelijk, nuchter toen hij uit zijn cabine werd gehaald.