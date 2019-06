Rockband Lijn 99 kan weer touren na uitbranden bus, 'Nieuwe nog beter'

Er moeten nog wel wat puntjes op de i worden gezet. In de schuur waar de bus staat is de band nog druk in de weer. De ene zaagt, de ander boort en de derde soldeert. De band speelt zondag voor het eerst in hun nieuwe bus, op een festival in Mill. Dan moet hij dus af zijn.

Rood en groen

De kleur van deze bus is hetzelfde als die van de vorige, geel met blauw. "Zo zou een kind een bus tekenen, zo is hij lekker herkenbaar", legt de zanger van de band Sander Ottens uit. Het interieur is wel wat veranderd. "Er zit nu tapijt tegen het plafond", zegt gitarist Niels van den Bogaert. "Dat is goed voor het geluid."

En waar de vorige bus een rood interieur had, compleet met knusse kroeggordijntjes, heeft deze nieuwe bus aan de binnenkant een groene kleur gekregen. "Tegen de wand komen allemaal schilderijtjes, voor het echte kroeggevoel."

Nu de bus bijna af is, zijn de bandleden apetrots. "Het was natuurlijk een flinke tegenvaller toen de vorige afbrandde", zegt Sander. "Maar we wilden door. Heel veel mensen hebben geheel belangeloos een bijdrage geleverd om dit voor elkaar te krijgen. De vorige keer hebben we het financieel volledig zelf gedaan, en die steun die we nu gehad hebben maakt deze bus nog meer bijzonder dan de vorige."