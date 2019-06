Nieuw regeringstoestel PH-GOV aangekomen op Nederlandse bodem, vliegtuig geland in Woensdrecht

Het nieuwe regeringstoestel is officieel in en van Nederland (foto: ministerie IenW)

Het nieuwe regeringsvliegtuig, de PH-GOV, is officieel overgedragen aan Nederland. Dinsdagochtend even voor half tien landde het Nederlandse toestel, een Boeing 737 BBJ, op vliegbasis Woensdrecht.

Het regeringstoestel wordt de komende weken door Fokker op de vliegbasis Woensdrecht gereedgemaakt. Naar verwachting kan het vliegtuig vanaf begin augustus ingezet worden.

Testvluchten

Het nieuwe regeringstoestel maakte eerder al testvluchten boven Nederland. Vanaf nu is de Nederlandse regering officieel geregistreerd als eigenaar van het toestel. Het toestel is gebouwd door Boeing in Seattle en kost, inclusief de verbouwing door GKN Fokker, ongeveer 90 miljoen euro.

GKN Fokker Techniek is verantwoordelijk voor de productie van het interieur van het toestel en blijft de komende jaren verantwoordelijk voor de uitrusting van de cabine. John Pritchard CEO van GKN Fokker: “'Het is fantastisch dat wij opnieuw betrokken zijn bij het nieuwe regeringsvliegtuig en dat we op deze manier het regeringstransport kunnen ondersteunen."

Zo zag het oude regeringstoestel eruit:

Schiphol

KLM gaat de vluchten uitvoeren. Dit betekent dat de luchtvaartmaatschappij de crew voor de vluchten levert en het onderhoud zal doen. Het vliegtuig komt op Schiphol te staan.

Rene de Groot, Managing Director en Chief Operating Officer KLM reageert trots: "Wij zullen onze kennis en expertise inzetten om hier ten behoeve van de Nederlandse regering een succes van te maken."

Kijkdag

Zaterdag 6 juli vanaf 10.30 uur kan het publiek het toestel van buiten zien en fotograferen. Op vliegbasis Woensdrecht is voor bezoekers ook een ruimte ingericht met informatie over het nieuwe regeringstoestel en het interieur. Aanmelden voor de kijkdag kan vanaf dinsdagmiddag.