Mag je mannen uitsluiten van sollicitaties zoals de TU doet? Ja, dat mag, zegt deskundige

“Het voelt natuurlijk raar. We hebben in Nederland ten slotte met elkaar afgesproken dat je geen onderscheid mag maken op bijvoorbeeld ras, sekse of geloof. En toch mag je zo’n voorkeursbeleid voeren”, zegt advocaat arbeidsrecht Godelijn Boonman.

De TU/e gaat de komende anderhalf jaar vacatures voor wetenschappers alleen voor vrouwen openstellen. Ze hoopt zo 20 procent meer hoogleraren, 25 procent meer hoofddocenten en 35 procent meer vrouwelijke docenten binnen te halen.

“Maar dat mag volgens onze wet alleen als er sprake is van een behoorlijke achterstand in het aantal vrouwelijke medewerkers", zegt Boonman." En als de manier waarop er onderscheid gemaakt wordt tussen man en vrouw in redelijke verhouding staat tot het doel. In dit geval dus meer vrouwen in dienst hebben.



En er zijn meer regels.

Het aantal vrouwelijke medewerkers dat in dienst is, moet ernstig afwijken van het aanbod van vrouwelijke geschikte kandidaten op de arbeidsmarkt.

Het moet een 'passende' regel zijn. Bij de Technische Universiteit Eindhoven is dat het geval omdat het om een bepaalde tijd gaat. Deze maatregel duurt anderhalve jaar. Bovendien worden ook mannen toegelaten tot een procedure als de vacature langer dan een half jaar open blijft.

Het moet ook echt nodig zijn. De universiteit heeft in het verleden al van alles gedaan om meer vrouwen op hogere functies te krijgen. En die hebben niet genoeg effect gehad.

Een werkgever die sollicitanten op deze manier beoordeeld, moet dat ook wel kenbaar maken. Alleen al via alle media-aandacht die de universiteit krijgt, zit dat wel goed. Geen man kan meer verrast zijn.

Uitzonderlijk mannelijk talent nog steeds welkom

En tot slot: van totale uitsluiting van mannen is geen sprake. Rector Frank Baaijens heeft aangegeven dat wanneer zich een uitzonderlijk mannelijk talent meldt, deze wel degelijk kans maakt.



In het NOS-radioprogramma Spraakmakers noemt Ineke Sluiter, vicepresident van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, het besluit van de TU/e “een stoere maatregel”. Ze stelt dat de universiteit wel wat bijzonders moet doen om de huidige 12,6 procent aan hoogleraren nog op te krikken.



'TU/e neemt geen kneusjes'

“Op dit moment worden vrouwen vaak niet gezien of stappen zelf niet vlot naar voren. Door deze maatregel worden ze gescout en gespot.” Ze is niet bang dat deze positieve discriminatie leidt tot kwaliteitsvermindering. “Eindhoven is een goede universiteit. Die gaat niet met kneusjes aan de gang omdat het vrouwen zijn”, aldus de hoogleraar.