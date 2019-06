'Namen vier verdachten neerhalen MH17 woensdag bekendgemaakt'

Afgelopen vrijdag ontvingen nabestaanden een brief van het JIT (Joint Investigation Team) dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het strafrechtelijk onderzoek. Zij worden woensdagochtend tijdens een besloten bijeenkomst in Nieuwegein bijgepraat. Later op de dag is er een persconferentie.

Topje van de ijsberg

Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken zullen de namen gepresenteerd worden. ''Er komen aanklachten'', zei ze tegen Interfax-Ukraine. Justitie gaat vervolgens bekijken of er een zaak tegen de vier komt. Die zaak zal dan bij de rechtbank op Schiphol behandeld worden.

Het gaat volgens de minister om een topje van de ijsberg. ''Het aantal mensen dat hier bij betrokken is zal veel groter zijn dan de vier die worden genoemd.''

Vijftig Brabanders

Vlucht MH17 werd bijna vijf jaar geleden, op 17 juli, boven het oosten van Oekraïne uit de lucht gehaald. 298 mensen kwamen om, onder wie vijftig Brabanders. Het staat volgens het JIT vast dat het vliegtuig is neergehaald met een Buk-raket die afkomstig was van de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk, een onderdeel van het Russische leger.